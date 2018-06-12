Real Madrid yeni teknik direktörünü açıkladı!

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, teknik direktör Julen Lopetegui’nin Dünya Kupası’ndan sonra göreve getirileceğini açıkladı.

İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası’na katılacak olan Lopetegui ile Real Madrid’in 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. İki yıldır İspanya Milli Takımı’nda görev yapan 51 yaşındaki teknik adam, 2014-2016 yılları arasında Porto’nun başındaydı.

2011-12 sezonunda İspanya U19 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonu olan Lopetegui, 2012-13 sezonunda ise aynı başarıyı U21 Milli Takımı’nın başındayken yaşadı.

Kalecilik kariyerinde Castilla, Las Palmas, Real Madrid, Barcelona gibi takımların yer aldığı Lopetegui, 2002’de Rayo Vallecano forması giyerken futbolculuk macerasını sonlandırma kararı aldı.

Real Madrid’e üst üste 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getiren Zinedine Zidane, geçen ay sürpriz bir basın toplantısı düzenleyerek Real Madrid’i bıraktığını açıklamıştı.

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