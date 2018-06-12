Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Fernandao’nun yeni takımı…

Fenerbahçe, Brezilyalı forvet oyuncu Jose Fernandao’nun (Jose Fernando Viana de Santana) geçtiğimiz günlerde Emre Çolak’ın transfer olduğu Suudi Arabistan ekibi Al Wehda’ya transferi konusunda anlaşmanın sağlandığını bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yapılan görüşmeler sonucu Jose Fernandao’nun transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takıma 2015-2016 sezonunda transfer olan 31 yaşındaki santrfor, 104 resmi maçta 50 gol kaydetti.

Sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu José Fernando Viana de Santana'nın transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır.

José Fernando Viana de Santana'ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş

Al Wehda Kulübüi yayınladığı video ile Fernandao transferini duyurdupic.twitter.com/iLIS1yzZAj — SKOR (@SozcuSkor) 12 Haziran 2018

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