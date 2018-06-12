Roma, 20 milyon Euro bedelle Justin Kluivert’ı renklerine bağladı

Ajax ve Roma’nın 20 milyon Euro’luk bonservis bedeli üzerinde anlaşmasının ardından İtalyan ekibiyle sözleşme imzalamak için dün gece Roma’ya gelen Justin Kluivert, bugün sağlık kontrolünden geçecek.

Ocak 2017’den beri Ajax’ta forma şansı bulan 19 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda 30 maça çıkarken 10 gole imza attı. Mart ayında Hollanda Milli Takımı’nda ilk kez oynayan Kluivert’ın ismi uzun süredir Manchester United ile anılıyordu.

Genç yıldız bu transferle, Ajax’tan Milan’a transfer ilk yurt dışı serüvenini İtalya’da yaşayan babası Patrick Kluivert’ın da izinden gitmiş oldu.

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