Neymar’dan Dünya Kupası’na özel altın kaplama çanta

Brezilya Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası için Rusya’ya gelirken futbolcuların uçaktan indiği sırada Neymar’ın kullandığı çanta dikkatlerden kaçmadı. Brezilyalı yıldızın 750 Euro değerindeki altın kaplamalı çanta göz doldururken yıldız futbolcunun çantasında annesi, babası ve kız kardeşinin fotoğrafları yer aldı.

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Öte yandan Avusturya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sert bir darbe alan ve yerde kalan Neymar’ın ciddi bir durumu olmadığı belirtildi.

Zidane`ın ardından Ronaldo şoku! İşte yeni adresi... Şampiyonlar Ligi'nde 3 yıl üst üste kupayı alan Real Madrid'de Zidane'ın ardından Ronaldo'nun da gitmek istediği iddia edildi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta yönetim, Cristiano Ronaldo'yu kadroya katmak için düğmeye bastı. İlgili Haberi Oku