Napoli’den hücuma takviye
İtalya'nın Napoli takımı,kanat oyuncusu Simone Verdi'yi 5 yıllığına renklerine bağladı.
12 Haziran 2018 00:49
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli, İtalyan futbolcu Simone Verdi ile 5 yıllığına anlaştı. Napoli Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada futbolcu için ödenecek bonservis bedeliyle ilgili bir bilgi paylaşılmazken, İtalya basını, Bologna’ya 25 milyon avro ödeneceğini öne sürdü.
Milan’ın altyapısından yetişen Verdi, son olarak Bologna’da oynadı. İtalyan futbolcu geçen sezon Bologna formasıyla Serie A’da 34 maça çıkıp 10 gol kaydetti.
Son güncelleme 00:49 | 12 Haziran 2018
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