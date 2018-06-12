Kayserispor, Bilal Başakçıoğlu’nu transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Hollanda’nın Feyenoord takımında forma giyen 23 yaşındaki Bilal Başacıkoğlu’nu kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genç oyuncunun kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törenle 3 yıllık sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Bilal Başacıkoğlu’nun geçen sezon Feyenoord formasıyla 26 karşılaşmada 7 gol ve 6 asistle oynadığı vurgulanarak, “Sözleşmenin her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ederiz. Futbolcularımıza toplu imza töreni kamp döneminde gerçekleştirilecektir.” denildi.

Futbol kariyerine Heerenveen takımında başlayan genç oyuncu, burada gösterdiği başarılı performansın ardından Feyenoord’a transfer oldu.

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