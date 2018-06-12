Göztepe ilk transferini yaptı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, dış transferde ilk imzayı 1’inci Lig ekiplerinden Elazığspor´dan ayrılan orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk´e attırdı. Kariyerine Belçika Germinal´de başlayıp bu ülkede Standart Liege, Süper Lig´de ise Kasımpaşa ve Eskişehirspor formalarını giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

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Göztepe’de sezon sonunda Tamer Tuna´nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Bayram Bektaş´ın Elazığspor´dan öğrencisi olan Alpaslan Öztürk, kariyerinde Süper Lig´de 48, 1’inci Lig´de ise 32 maça çıktı.