Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappe antrenmanda sakatlandı

SKOR DIŞ HABERLER / Fransa Milli Takımı’nın 18 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası’nın başlamasına günler kala yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.

Glebovets Stadı’nda hazırlıklarını sürdüren Fransa’da savunma oyuncusu Adil Rami’nin müdahalesiyle yerde kalan Mbappe antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Acı içinde yerde kalan oyuncuya sağlık ekipleri anında müdahale ederken kısa süre sonra gelen haber Fransız teknik heyetini sevindirdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Mbappe, “İyiyim. Sadece bir darbe, çok önemli değil. Mesajlarını için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Fransa, Dünya Kupası’ndaki açılış maçını Cumartesi günü Avustralya’ya karşı oynayacak. 1998 Dünya Kupası’nın şampiyonu Fransa, C Grubu’nda Danimarka, Peru ve Avustralya ile birlikte yer alıyor.

Dünya Kupası`na İngiltere Premier Lig damgası Rusya'da 21.'si düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na tam 107 oyuncu gönderen İngiltere Premier Lig, bu alanda zirvede yer alıyor. İngiltere'yi organizasyonda 78 futbolcusu bulunan İspanya La Liga takip ediyor. İlgili Haberi Oku