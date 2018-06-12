Fenerbahçe’de müthiş iddia! Van Gaal ikna edildi…

Fenerbahçe’de Ali Koç’un başkan seçilmesinin ardından yoğun bir teknik direktör gündemi yaşanıyor… Aykut Kocaman ile yola devam etmeyeceği konuşulan sarı lacivertlilerde gündeme dünyaca ünlü Hollandalı teknik direktör Van Gaal geldi.

Sarı-lacivertlilerin yoğun bir şekilde yaşanan görüşme trafiği sonrası 66 yaşındaki ünlü çalıştırıcıyı ikna etmeyi başardığı öne sürüldü. Son olarak Manchester United'ta görev alan dünyaca ünlü teknik adam, büyük bir sürpriz olmazsa Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.

Milliyet Gazetesi’nde yer alan haberine göre; Yapılan görüşmeler sonunda Hollanda futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Van Gaal'in adı öne plana çıktı. Uzun süren görüşmelerin ardından kararını veren sarı – lacivertli yönetim Van Gaal'ı İstanbul'a davet etti. Dün akşam Amsterdam Havalimanı'nda görüntülenen deneyimli teknik adamın durumu İstanbul'da yapılacak son görüşmenin ardından netlik kazanacak.

Sarı – lacivertliler, Aykut Kocaman ile yapılan görüşmenin ardından ilk etapta yabancı teknik adamla yoluna devam etme kararı almıştı. Bunun için de Avrupa'nın önde gelen bir çok ismiyle görüşme yapılmıştı. Kimisi teklifi kabul etmedi. Kimisi ise önemli taleplerde bulununca anlaşma sağlanamadı.

Yabancı adaylar içinde son olarak en öne çıkan isimse Louis van Gaal oldu. Sayısız ulusal ve uluslararası başarıya imza atmış deneyimli çalıştırıcı son olarak 2016 yılında Manchester United'ı çalıştırmıştı.

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PLANA UYUYOR

Van Gaal, Başkan Ali Koç'un seçim öncesi vaatlerine de uyan bir profil. Altyapıya önem vereceklerini, oyuncu yetiştirirken başarılı olup göze hoş gelen futbol oynayacaklarını belirten Koç'un bu açıklamaları Van Gaal'ın kariyeri ve yaptıklarıyla da örtüşüyor.

TOPLANTI ERTELENDİ

Teknik adam konusundaki çalışmalar tam olarak bilmediği için bugün yapılması planlanan Sportif Direktör Damien Comolli'nin basın toplantısı yarına alındı. Hedef Van Gaal ile anlaşıp bu ismi basın toplantısında açıklamak. Van Gaal ile İstanbul'da yapılacak son görüşmenin ardından son anda bir sürpriz olmazsa anlaşma sağlanması bekleniyor.

KUPA AVCISI

1986 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan Van Gaal, Ajax, Barcelona, Az Alkmaar, Bayern Münih ve Manchester United takımlarında görev yaptı. Aralarında Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, Süper Kupa'nın da bulunduğu bir çok önemli şampiyonluk yaşadı. 2014 yılında ise Hollanda Milli Takımı'nın başında Dünya 3.'sü oldu.

331: 8 Ağustos 1951 tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da doğan Louis van Gaal, Dünya'nın ve Hollanda'nın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda eski bir futbolcu olan van Gaal oyunculuk kariyerinde, Ajax, Royal Antwerp, Telstar, Sparta Rotterdam ve AZ Alkmaar'da forma giymiş, bu takımlarda toplam 331 lig maçında görev almış ve 34 kez fileleri havalandırma başarısı göstermiştir.