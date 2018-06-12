Fenerbahçe Müjdat Yetkiner ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe’de günlerdir konuşulan ayrılık resmileşti. Fenerbahçe’de scout ekibinde bulunan Müjdat Yetkiner ile yollar ayrıldı. İşte kulüpten yapılan açıklama:

“Kulübümüz çalışanlarından Müjdat Yetkiner'in iş akdi, İş Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen nedenlerle tarafımızdan haklı sebeple feshedilmiştir.

Bugün itibariyle kendisinin Kulübümüz ile hizmet ilişkisi sona ermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ“

AÇIKLAMADAKİ DETAY

Fenerbahçe’nin açıklamasında yer alan “haklı sebeple feshedilmiştir” ibaresi İş Kanunu’nun 25. maddesine gönderme yapıyor. Buna göre (Yetkiner’in dava açma hakkı saklı kalmak üzere) Fenerbahçe yönetiminin Müjdat Yetkiner’in sözleşmesini tazminatsız olarak feshettiği anlaşılıyor.

Yetkiner’in Fenerbahçe’nin kongre sürecinde yaptığı bazı konuşmaların bu kararın alınmasında etkili olduğu öne sürülüyor.

MÜJDAT YETKİNER KİMDİR?

15 sezon sarı lacivertli formayı giyen 57 yaşındaki isim, oyunculuk döneminde Miço lakabıyla tanınmıştı. Yetkiner, 763 maçta oynayarak kulüp tarihinin en çok forma giyen futbolcusu olmuştu.

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