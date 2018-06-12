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Evkur Yeni Malatyaspor, Danijel Aleksic’i transfer etti
Futbol

Evkur Yeni Malatyaspor, Danijel Aleksic’i transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

12 Haziran 2018 20:15

Yeni Malatyaspor Kulübü, 27 yaşındaki Sırp ofansif orta saha oyuncusu Danijel Aleksic’i kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten alınan bilgiye göre teknik direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda İsviçre Süper Lig takımlarından St. Gallen’de forma giyen Aleksic, İstanbul’a getirildi. Son görüşmelerin yapıldığı Aleksic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine Sırbistan’ın Vojvodina takımında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, İtalya’nın Genoa, Almanya’nın Greuther Fürth, Fransa’nın Saint-Etienne ve Arles ile Polonya’nın Lechia Gdansk takımlarında forma giydi.

2014-2015 sezonundan beri St. Gallen’de top koşturan Aleksic, geçen sezon 28 lig maçına çıktı ve 7 gol kaydetti.

Sol ayağını kullanan Danijel Aleksic, ceza sahası dışından ve serbest vuruşlardan attığı gollerle dikkati çekiyor.

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Son güncelleme 20:18 | 12 Haziran 2018
Danijel Aleksic Evkur Yeni Malatyaspor
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