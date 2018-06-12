Demba Ba yeniden Shanghai Shenhua’da

Geçtiğimizi sezonu Göztepe’de kiralık oynayarak tamamlayan, Beşiktaş’ın da transfer gündeminde yer alan Demba Ba’nın yeni takımı belli oldu.
Göztepe’de gösterdiği performansla Beşiktaş’ın transfer hedefine yeniden giren Demba Ba, Çin’e geri döndü.
Negredo ve Vagner Love’dan istediği verimi alamayan Kara Kartal, Eski golcüsü Demba Ba’yı transfer etmek istiyordu. Ancak Senegalli golcü tercihini eski kulübü Shanghai Shenhua’dan yana kullandı. Çin’e giderken uçakta yeni takımının formasıyla poz veren Demba Ba’nın, Shanghai Shenhua’dan ilk yıl için 12 milyon Euro ikinci yıl için ise 8 milyon Euro kazanması bekleniyor.
Son güncelleme 14:33 | 12 Haziran 2018
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