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Çaykur Rizespor gurbetçi oyuncu Mustafa Saymak’ı transfer etti
Futbol

Çaykur Rizespor gurbetçi oyuncu Mustafa Saymak’ı transfer etti

Süper Lig'in yeni takımı Çaykur Rizespor gurbetçi oyuncu Mustafa Saymak ile 3 yıllık anlaşma imzaladı

12 Haziran 2018 20:10

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gurbetçi oyuncu Mustafa Saymak ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Lig'i PEC Zwolle takımında forma giyen gurbetçi orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ile her konuda anlaştıklarını, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Mehmet Cengiz Tesisleri’nde kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev alan 25 yaşındaki Mustafa Saymak’ın takımı adına 11 gol kaydettiği ifade edildi.

12 Haziran 2018 Kayserispor, Bilal Başakçıoğlu`nu transfer etti Sarı kırmızılı kulüp, Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen Bilal Başacıkoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:10 | 12 Haziran 2018
Çaykur Rizespor Mustafa SAymak
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