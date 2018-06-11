Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın yardımcıları belli oldu

Trabzonspor’da yeni sezonda profesyonel takım menajerliğini Emrah Tok yapacak. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ünal Karaman’ın teknik direktör olmasının ardından profesyonel takım menajerliğine Emrah Tok’un getirildiği bildirildi. Açıklamada teknik kadrodaki güçlendirmenin devam edeceği vurgulanarak, Türkiye Futbol Federasyonu standartlarında uygun görevlendirmelerin en kısa zamanda tamamlanıp kamuoyuna duyurulacağı kaydedildi.
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Trabzonspor’ yeni sezonda Ünal Karaman’ın yardımcılıklarını ise Hüseyin Çimşir, Metin Aktaş, Timur Atalay, Olcay Mülazımoğlu ve Ümit İnal gerçekleştirecek.
Son güncelleme 18:58 | 11 Haziran 2018
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