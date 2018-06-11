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Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın yardımcıları belli oldu
Futbol

Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın yardımcıları belli oldu

Trabzonspor'da profesyonel takım menajerliğine Emrah Tok getirildi. Trabzonspor'un teknik direktörlüğü görevine getirilen Ünal Karaman'ın yardımcıları da belli oldu.

11 Haziran 2018 18:58

Trabzonspor’da yeni sezonda profesyonel takım menajerliğini Emrah Tok yapacak. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ünal Karaman’ın teknik direktör olmasının ardından profesyonel takım menajerliğine Emrah Tok’un getirildiği bildirildi. Açıklamada teknik kadrodaki güçlendirmenin devam edeceği vurgulanarak, Türkiye Futbol Federasyonu standartlarında uygun görevlendirmelerin en kısa zamanda tamamlanıp kamuoyuna duyurulacağı kaydedildi.

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Trabzonspor’ yeni sezonda Ünal Karaman’ın yardımcılıklarını ise Hüseyin Çimşir, Metin Aktaş, Timur Atalay, Olcay Mülazımoğlu ve Ümit İnal gerçekleştirecek.

Son güncelleme 18:58 | 11 Haziran 2018
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