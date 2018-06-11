MAÇ SONUCU | Tofaş Fenerbahçe Doğuş: 77-95

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ’ı 95-77 mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Sloukas ve Nunnally’nin 3 sayılık isabetleriyle skor üreten Fenerbahçe Doğuş, 5. dakikayı 12-8 üstün geçti. TOFAŞ’a nazaran 24 saniyelik hücum sürelerini daha sabırlı kullanan sarı-lacivertliler, Ali Muhammed ve Melli’nin skora katkısıyla ilk çeyreği 22-17 önde bitirdi.

İkinci periyotun başında pota altından Kadji ile hücum edip sayı üreten TOFAŞ’a dış atışlardan Ali Muhammed, boyalı alandan da Datome ile karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, 16. dakika 9-0’lık seri yakaladı ve farkı 15 sayıya (37-22) çıkardı. Bursa temsilcisi, Kadji ve Henry ile bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışsa da iyi oyunu sürdüren Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 50-39 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Barış Ermiş ve Mejia’nın boyalı alanı zorlayarak ürettiği sayılarla oyuna tutunmaya çalışan mavi-yeşilliler karşısında Datome ve Ali Muhammed’in yüksek yüzdeli üç sayılık atışlarıyla skor üretmeye devam eden Fenerbahçe Doğuş, 7. dakikayı 62-52 üstün geçti. Veselly ve Nunnally’nin de boyalı alandan sayılar bulunca sarı-lacivertliler final periyoduna 71-60 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında Wanamaker ile üst üste sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 8-0’lık seri yakalayarak, farkı 19 sayıya çıkardı: 79-60. Kalan dakikalarda iyi oyunu sürdüren Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan 95-77 galip ayrıldı.

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Fenerbahçe Doğuş’ta 25 sayı üreten Datome maçın en skorer ismi olurken, TOFAŞ’ta Henry 21 sayıyla oynadı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da maçı izledi. Sarı-lacivertli taraftarlar Koç lehinde tezahüratlar yaptı. Bazı taraftarlar ise hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İki takım arasındaki serinin beşinci maçı ise 13 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Fenerbahçe Doğuş, bu karşılaşmayı da kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Serkan Emlek, Osman Sinan İşgüder

TOFAŞ: Crocker 10, Mejia 6, Henry 21, Owens 14, Kadji 18, Berkan Durmaz, Barış Ermiş 8, Yiğit Arslan, Muhsin Yaşar

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 15, Sloukas 8, Nunnally 14, Vesely 6, Datome 25, Melli 4, Melih Mahmutoğlu 3, Egehan Arna, Ali Muhammed 15, Ahmet Düverioğlu 5

1. Periyot: 17-22

Devre: 39-50

3. Periyot: 60-71