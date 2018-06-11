Süper Lig’den Dünya Kupası’na giden isimler!

Süper Lig’den en fazla oyuncu gönderen takım 4’er oyuncuyla Bursaspor ve Beşiktaş olurken, Galatasaray ve Kasımpaşa’dan 3 futbolcu kupada milli takım formasını terletecek. Fenerbahçe, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kardemir Karabükspor’da 1’er futbolcu ülkesi için mücadele edecek.

Dünya Kupası’nda yer alan ülkelere bakıldığında Süper Lig’den en fazla oyuncu çağıran ülkeler 4’er oyuncuyla Fas ve Nijerya olurken, Portekiz’den 3, Senegal’den 2, Mısır, Uruguay, Hırvatistan, İzlanda, Japonya, İsviçre, Sırbistan, Avustralya ve Tunus’tan da 1’er oyuncu milli takım kadrolarında yer alıyor.

2018 FIFA Dünya Kupası’nda forma giyecek 22 Süper Lig oyuncusunun isimleri şu şekilde:

Beşiktaş: Ricardo Quaresma, Pepe (Portekiz), Domagoj Vida (Hırvatistan), Tosic (Sırbistan)

Bursaspor: Aziz Eraltay (Avustralya), Abdullahi Shehu, William Ekong (Nijerya), Moussa Sow (Senegal)

Galatasaray: Fernando Muslera (Uruguay), Yuto Nagatomo (Japonya), Younes Belhanda (Fas)

Kasımpaşa: Siyam Ben Youssef (Tunus), Kenneth Omeruo (Nijerya), Trezeguet (Mısır)

Fenerbahçe: Nabil Dirar (Fas)

Medipol Başakşehir: Manuel da Costa (Fas)

Trabzonspor: Ogenyi Onazi (Nijerya)

Göztepe: Beto (Portekiz)

Evkur Yeni Malatyaspor: Khalid Boutaib (Fas)

Antalyaspor: Johan Djourou (İsviçre)

Aytemiz Alanyaspor: Lamine Gassama (Senegal)

Kardemir Karabükspor: Olafur Ingi Skulason (İzlanda)