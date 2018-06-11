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Patrick Vieira’nın yeni takımı belli oldu
Dünyadan Futbol

Patrick Vieira’nın yeni takımı belli oldu

Fransa ekibi Nice, teknik direktörlüğe Patrick Vieira'yı getirdi. Patrick Vieira, son olarak ABD'de çalışıyordu.

11 Haziran 2018 16:40

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Nice, Lucien Favre’den boşalan teknik direktörlük görevi için Patrick Vieira ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Fransız teknik direktör Vieira ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

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Futbolculuk döneminde Arsenal, Juventus, Inter ve Manchester City’de forma giyen eski Fransız milli oyuncu, son iki yıldır ABD’nin New York City takımının teknik direktörlüğünü yapıyordu.

Son güncelleme 16:40 | 11 Haziran 2018
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