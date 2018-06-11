Merakla beklenen sorunun cevabı bulundu: İşte Zinedine Zidane’ın Real Madrid’den ayrılış nedeni

SKOR DIŞ HABER Fransız efsane eski futbolcu Zinedine Zidane, Real Madrid’in başına getirildiğinde futbol kamuoyu oldukça şaşırmıştı. Önce Carlo Ancelotti’nin yardımcılığını yapan, daha sonra da Real Madrid’in B Takımı’nı çalıştıran Zinedine Zidane’ın, büyük takım çalıştırma tecrübesi olmaması eleştiri konusu olmuştu. Kararının arkasında duran Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Zinedine Zidane’a duyduğu güvenin meyvelerini kısa sürede almaya başlamıştı.

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Real Madrid’in başında 3 Şampiyonlar Ligi, 1 La Liga, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Kupası, 2 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu kazanarak inanılmaz bir başarıya imza atan Zinedine Zidane’ın gidişi de gelişi kadar sürpriz oldu. Kimsenin beklemediği bir anda görevinden istifa ettiğini duyuran Zinedine Zidane’ın bu kararı, spor dünyasında şok etkisi yaratmıştı. Bu kadar başarılı bir teknik adamın, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştıktan sonra görevinden ayrılması, futbol dünyasında pek rastlanan bir durum değildi.

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Herkesin birbirine sorduğu “Zinedine Zidane görevi neden bıraktı?” sorusunun cevabı ortaya çıktı. Dış basına yansıyan haberlere göre Zinedine Zidane ile Florentino Perez’in arası transfer nedeniyle açılmıştı. Genel bir transfer politikasından ziyade tartışma iki isim arasında yoğunlaşmış. 45 yaşındaki teknik direktör, takımda mutlaka görmek istediği isim olarak Chelsea forması giyen Eden Hazard’ı yönetime sunmuş, Florentino Perez ise Belçikalı yıldızın transferine karşı çıkmış. Ayrıca Real Madrid yönetimi, uzun süredir ilgilendiği Manchester United kalecisi David de Gea’yı transfer etmek için, Zinedine Zidane’a sormadan girişimlere başlamış. Fransız çalıştırıcı ise, Keylor Navas’ın yeterli olduğunu, De Gea’ya harcanacak paranın başka futbolcu transferlerinde kullanılmasını istemiş.

Bu ismin transferi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar, Gareth Bale’in kadroya alınmaması ve Real Madrid altyapısından getirilen Jesus Vallejo ile Marco Llorente konusunda tavan yapmış. Bütün bu anlaşmazlıklar sonrası Zinedine Zidane ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in arası açılmış ve Fransız teknik adam görevi bırakma kararı almış.