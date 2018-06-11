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İsviçre, 2026 Kış Olimpiyatları’na aday olmayacak
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İsviçre, 2026 Kış Olimpiyatları’na aday olmayacak

İsviçre'nin Sion kenti, referandumdan ret oyu çıkması nedeniyle 2026 Kış Olimpiyatları'nı düzenlemeye aday olmayacağını duyurdu.

11 Haziran 2018 00:06

Sion Olimpiyat Komitesi Başkanı Jürg Stahl, 2026 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği konusunda İsviçre’nin Valais kantonu vatandaşlarının katıldığı referandumda yüzde 54 ret oyu çıktığını, bu nedenle adaylıktan çekildiklerini duyurdu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi de (IOC) İsviçre’den hiçbir kentin 2026 Kış Olimpiyatları’na aday olmayacağını doğruladı.

Organizasyona ev sahipliği yapacak kent, 2019 yılının eylül ayında belli olacak. Adaylar arasında Türkiye’den Erzurum, İtalya’dan Milan ve Torino, Avusturya’dan Graz, İsveç’ten Stockholm, Kanada’dan Calgary ile Japonya’dan Sapporo yer alıyor.

2022 Kış Olimpiyatları ise Çin’in başkenti Pekin’de yapılacak.

Son güncelleme 00:06 | 11 Haziran 2018
İsviçre kış olimpiyatları
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