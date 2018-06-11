Hidayet Türkoğlu’na İzmir Marşı tepkisi!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında TOFAŞ ve Fenerbahçe Doğuş, Bursa’da TOFAŞ Salonu’nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Doğuş’un kazanarak seriyi 3-1’e taşıdığı karşılaşmada ilk yarının son saniyeleri, her iki taraftarın birlikte İzmir Marşı okumalarına sahne oldu. Üçüncü maçta da birlikte İzmir Marşı okuyan TOFAŞ ve Fenerbahçe Doğuş taraftarları, dördüncü maçta da geleneği bozmadı.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun yanında tribünden seyreden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünlerin hep bir ağızdan okuduğu İzmir Marşı’na alkışla tempo tutarak eşlik etti. Tam bu sırada kameralara yansıyan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun İzmir Marşı’na eşlik etmediği görüntü, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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Özellikle Twitter üzerinden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’na yüklenen sosyal medya kullanıcıları, sert eleştirilerde bulundular. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’na ‘Bu kadar mı korkuyorsunuz’ ve ‘Makamı hak etmiyor’ gibi tepkiler geldi.

İşte Twitter’da Hidayet Türkoğlu’nun İzmir Marşı’na eşlik etmemesi ile ilgili yapılan yorumlardan bazıları:

Ve Sarayın adamı -üzücü- Hidayet Türkoğlu nereye kaçacağını bilemiyor, yazık … — T.C. Sedat Suner (@FBSedatSuner) 11 Haziran 2018

hidayet türkoğlu gereksiz bi tribe girmiş https://t.co/TqoeOBKx04 — Arca #Objetivo3 ???? (@soldanorta) 11 Haziran 2018

İzmir Marşı: Ali koç`un coşkusu ve Hidayet Türkoğlu’nun hali pic.twitter.com/SLu7sxOb0z — Postacı (@melekwmelek) 11 Haziran 2018

Hidayet Türkoğlu'na dikkat. — Aytaç’G (@aytac_gg) 11 Haziran 2018

Atatürk tezahurati seni neden gerdi Hidayet Türkoglu o kadar korkma — Lefter Can Müjdat (@1yussuf1907) 11 Haziran 2018

Hidayet Türkoğlu bakiyor. Daha cok bakar https://t.co/f7Klt3WGkM — Mystery (@mudangelen) 11 Haziran 2018

Hidayet Türkoğlu pek memnun değil galiba Ali Koçun başkan seçilmesinden bu tavırlar ne ya — Tarık Karadeniz (@Obrad1986fb) 11 Haziran 2018

Hidayet Türkoğlu’nun morali neden bozuk ? — tayfun poyraz (@tayfunpoyraz351) 11 Haziran 2018

O bakış herşeyi anlatıyor Kınım kınım kınıyorum ?? Hidayet türkoglu senin yerin orası degil — serpil yk ???? (@gaziSy710) 11 Haziran 2018

Ali Koç’ un yanındaki zat T.Bask.Fedarasyonu başkanı Hidayet Türkoğlu. Salon İzmir Marşı ile inlerken kendileri iftar sonrası gaz yapmış midesi ile mücadele ediyor zaar. Korku neler yaptırıyor. pic.twitter.com/CBq5kEs6RU — Baykuş (@adatepe71) 11 Haziran 2018

Basketbol federasyon u başkanın da değişime ihtiyacı var,Hidayet Türkoğlu hiç sevemedim zaten kendisini İzmir marşıyla kendini belli etti zaten — fenerche ?????????? (@tiryakiercan) 11 Haziran 2018

Tofaş-Fenerbahçe basketbol maçı.. 2 takım taraftarları da İzmir Marşı'nı söylüyor.. Yeni Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali koç eşlik ederken, Basketbol federasyonu başkanı Hidayet Türkoğlu’nun hali bozguna uğrayan düşmandan farksızpic.twitter.com/z9LL3hUHZd — Vesile Güneş (@VesileGunes85) 11 Haziran 2018

Hidayet Türkoğlu'nun tepkisizliği de takdire şayan.. — v1ctory?? (@v1ctory_south) 11 Haziran 2018

Hidayet Türkoğlu, o mevkiye makama ihtiyacın mi vardı ki bu durumlara kendini düşürüyorsun yazik! https://t.co/DA049WypmG — halkborazani (@halkborazani) 11 Haziran 2018

Bütün salon İzmir marşı söylüyor, Ali Koç eşlik ediyor, Hidayet Türkoğlu’nda derin endişe ve kaygı.. Bu kadar mı korkuyorsunuz bu kadar mı iradenizi tek adama ipotek ettiniz, yazıklar olsun.. pic.twitter.com/4E5c2ZIntK — ALPERMENT (@alperment) 11 Haziran 2018