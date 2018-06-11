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Hidayet Türkoğlu’na İzmir Marşı tepkisi!
Basketbol

Hidayet Türkoğlu’na İzmir Marşı tepkisi!

Bursa'da oynanan TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş maçında her iki takım taraftarları birlikte İzmir Marşı okudu. Salonun adeta inlediği anlarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünlere alkışla katıldı. Bu esnada Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun İzmir Marşı'na eşlik etmemesi tepki çekti.

11 Haziran 2018 23:23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında TOFAŞ ve Fenerbahçe Doğuş, Bursa’da TOFAŞ Salonu’nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Doğuş’un kazanarak seriyi 3-1’e taşıdığı karşılaşmada ilk yarının son saniyeleri, her iki taraftarın birlikte İzmir Marşı okumalarına sahne oldu. Üçüncü maçta da birlikte İzmir Marşı okuyan TOFAŞ ve Fenerbahçe Doğuş taraftarları, dördüncü maçta da geleneği bozmadı.

 

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun yanında tribünden seyreden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünlerin hep bir ağızdan okuduğu İzmir Marşı’na alkışla tempo tutarak eşlik etti. Tam bu sırada kameralara yansıyan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun İzmir Marşı’na eşlik etmediği görüntü, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

 

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Özellikle Twitter üzerinden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’na yüklenen sosyal medya kullanıcıları, sert eleştirilerde bulundular. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’na ‘Bu kadar mı korkuyorsunuz’ ve ‘Makamı hak etmiyor’ gibi tepkiler geldi.

İşte Twitter’da Hidayet Türkoğlu’nun İzmir Marşı’na eşlik etmemesi ile ilgili yapılan yorumlardan bazıları:

Son güncelleme 23:25 | 11 Haziran 2018
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