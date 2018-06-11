Dünya Kupası’nın savunma bakanları 

SON ŞAMPİYONDAN AYNI İKİLİ

Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’nda 4’üncü şampiyonluğunu yaşayan Almanya’nın savuna ikilisi yine aynı isimlerden oluşuyor. Mats Hummels ve Jerome Boateng ile oluşturulan tandemde başarılı işler çıkaran Almanya, dünya kupasında defans hattı en güçlü takımların başında geliyor. 2014’te düzenlenen dünya kupasında oynadığı 7 karşılaşmada sadece 4 golü kalesinde gören Almanya’da Hummels ile Boateng yine takımının savunmadaki güvencesi durumunda.

İSPANYA’DA GÖZLER RAMOS VE PİQUE’DE

LaLiga’nın iki devinde forma giyen Sergio Ramos ve Gerard Pique İspanya’nın ve dünya futbolunu en iyi defans ikilisi olarak gösteriliyor. Bu sezon Barcelona’nın LaLiga şampiyonluğu, Real Madrid’in ise üst üste 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi’ni müzesine götürmesine büyük katkıları olan oyuncular, dünya kupasında rakiplerin korkulu rüyası olacak.

SAMBACILARIN TECRÜBELİ TANDEMİ

2014 yılında ülkesinde düzenlenen dünya kupasında yarı final mücadelesinde Almanya’ya karşı aldığı 7-1’lik ağır mağlubiyet sonrası Rusya’da düzenlenecek dünya kupasına daha formda bir şekilde gelen Brezilya, tecrübeli bir defans tandemine sahip. Paris Saint-Germain’in kaptanı ve defansındaki en önemli ismi olan Thiago Silva ile İnter’in deneyimli stoperi Miranda, Brezilya’nın rakiplerini durdurması için defans hattında görev vereceği iki isim. Sambacılarda defans hattı diğer bölgelere göre yaş ortalaması daha yüksek. 33 yaşında olan Miranda ve Silva’nın dünya kupasından nasıl bir performans göstereceği merak konusu. Tecrübeleri ile büyük katkı sağlayacak ikili dünya kupasını en çok kazanan ülke olma rekorlarını geliştirmede takımlarına katkı sağlamak amacıyla mücadele edecek.

FRANSA’NIN ŞAMPİYON DEFANSI

Dünya kupasında 2 kez final oynamasına rağmen sadece 1 şampiyonluk elde eden Fransa, 1998’de ev sahipliği yaptığı kupada kupayı kazanma başarısı gösterdi. 20 yıllık şampiyonluk hasretini Rusya’da dindirmek isteyen Fransızlar genç ve yetenekli bir kadroya sahipler. Takımın en defans hattında da iki önemli şampiyonluk yaşayan isimler var. LaLiga şampiyonluğu yaşayan Barcelona’nın genç stoperi Samuel Umtiti ve Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Real Madrid’in güçlü stoperi Raphael Varane, Fransa defansında rakiplere dur diyecek isimler.

İNGİLTERE’DEN ÜÇLÜ DEFANS

1966 Dünya Kupası’nda şampiyonluk sevinci yaşayan İngiltere, her büyük turnuva öncesi en büyük favorilerden biri olarak gösterilmelerine rağmen turnuvalardan beklenmedik sonuçlarla ayrıldılar. Bu sefer nasıl olur? Diye düşünülen İngiltere’nin dünya kupasında defans hattını üçlü bir varyasyonla da sahaya sürebilir. Zaman zaman takımını üçlü bir defans hattına çevirerek oynatan teknik direktör Gareth Southgate, maçların gidişatına göre veya daha zayıf rakiplerine karşı taktiksel olarak takımın sahadaki dizilişini değiştirmesi bekleniyor. Chelsea’nin kaptanı Gary Cahill ve Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan John Stones ve Manchester United’ın tecrübeli ismi Phil Jones’dan oluşan bir defans ikilisiyle sahada olacak olan İngiltere üçlü bir sistem de oynaması halinde üç stoper oyuncuyla sahada yer alacak.

DHA-Spor – Türkiye-İstanbul / Merkez – İbrahim ALİOĞLU 2018-06-11 11:30:26