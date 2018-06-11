Çağlar adım adım Premier Lig’e! Arsenal’dan dev teklif…

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Freiburg’un Türk yıldızı Çağlar Söyüncü’yü kadrosuna katmak üzere. Genç oyuncunun Arsenal transferinde sona gelindi.

The Sun’ın haberine göre, Altınordu’dan Freiburg’a transfer olan 22 yaşındaki yıldızın 2 sezondur Alman ekibinde sergilediği başarılı performansın ardından transfer artık tarafların el sıkışmasına kaldı.

Çağlar’ın menajeri Mustafa Doğru da yaptığı açıklamada Arsenal’in şef scoutu Sven Mislintat’ın Dortmund’da çalıştığı dönemde de Çağlar’ı istediğini söylemişti. 2 sezon önce yaz sezonunda Altınordu’dan 2,6 milyon Euro’ya Freiburg’a transfer olan Milli oyuncunun 35 milyon Poundluk bedelle Londra’nın yolunu tutması bekleniyor.

Çağlar Söyüncün, Freiburg”da geçtiğimiz sezon 30 maçta görev aldı ve bir de gol attı. Topçular ayrıca savunmaya Çağlar’dan önce iki önemli takviye daha yapıp, Juventus’lu sağ bek Stephan Lichtsteiner ve Sampdoria’lı ön libero Lucas Torreira’yı da kadrosuna katmıştı.