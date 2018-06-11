Bursa’da TOFAŞ ve Fenerbahçe taraftarlarından İzmir Marşı… Ali Koç kayıtsız kalmadı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında TOFAŞ ve Fenerbahçe Doğuş, Bursa’da karşı karşıya geldi. İlk yarının son saniyelerinde tribünler hep bir ağızdan İzmir Marşı okumaya başladı. Hem Fenerbahçe hem de TOFAŞ taraftarlarının birlikte söylediği İzmir Marşı’nın ardından “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atıldı. Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TOFAŞ Başkanı Cengiz Eroldu ile birlikte tribünden izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İzmir Marşı okunurken alkışla tempo tuttu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İzmir Marşı tezahüratı bitene kadar alkışla tempo tutarak her iki takım taraftarlarına eşlik etti. TOFAŞ ve Fenerbahçe Doğuş taraftarları, serinin üçüncü maçında da hep bir ağızdan İzmir Marşı okumuştu.