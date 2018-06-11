Son Dakika: Fed'den faiz kararı
Beşiktaş’ta İlhan Mansız sesleri! İlk görüşme…
Beşiktaş

Beşiktaş’ta İlhan Mansız sesleri! İlk görüşme…

Başkan Fikret Orman'ın "Hocanın yanına bir yardımcı antrenör almayı düşünüyoruz" açıklamasının ardından Yusuf Şimşek ile temas kuran yönetimin, Güneş'in olumsuz geri dönüşünün ardından rotasını değiştirdiği öğrenildi.

11 Haziran 2018 08:21

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın “Hocanın yanına bir yardımcı antrenör almayı düşünüyoruz” açıklamasının ardından Yusuf Şimşek ile temas kuran yönetimin, Güneş’in olumsuz geri dönüşünün ardından rotasını değiştirdiği öğrenildi.

İspanya’nın Diaro Sport gazetesinin, Beşiktaşlı eski futbolcu Guti Hernandez’in Beşiktaş’ta yardımcı teknik direktör olacağını iddia etmesinin ardından gözler, İspanyol futbol adamına çevrilmişti.

07 Haziran 2018 Erdal Torunoğulları: `Mario Gomez tehdit edildi` Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Haber1903'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Şenol Güneş’in yardımcılığı için konuşulan bir diğer isim de, efsane golcü İlhan Mansız. Yönetim, Beşiktaş formasını iki farklı dönemde giyen ve kulüp tarihinde unutulmaz bir yeri olan İlhan Mansız ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Bütün görüşmelerin ardından tecrübeli teknik adamın yardımcısı ile kararını açıklaması bekleniyor.

Son güncelleme 08:21 | 11 Haziran 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Rusya
Yarın - 18:00
-
Suudi Arabistan
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
0 0 0
2 Suudi Arabistan
0 0 0
3 Mısır
0 0 0
4 Uruguay
0 0 0
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Rusya
Dünya Kupası 2018 Grup A 14.06.2018 - 18:00 Rotterdam Splatz
Suudi Arabistan