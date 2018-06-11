Beşiktaş Gökhan Keskin ile yollarını ayırdı!

İşte siyah beyazlıların resmi hesabından yaptığı açıklama:
“Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yollarımızı ayırıyoruz.
Futbolculuk döneminde Beşiktaşımıza değerli katkılar veren, futbol bilgisi ve tecrübesini geleceğin kartallarına aktarma konusunda önemli çalışmalar yürüten Gökhan Keskin'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Beşiktaş JK”
11 Haziran 2018 Şenol Güneş`ten o taraftara ibretlik ceza Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Muhammet Sefa İsaoğlu adlı taraftarın uzlaşma yasası gereğince, 'Sporda şiddete hayır' konulu büroşür dağıtması ve öfke kontrolü eğitimi almasını istedi. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme 15:57 | 11 Haziran 2018
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