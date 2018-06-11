Son Dakika: Fed'den faiz kararı
Beşiktaş Gökhan Keskin ile yollarını ayırdı!
Beşiktaş

Beşiktaş Gökhan Keskin ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş, Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yolları ayırdığını açıkladı.

11 Haziran 2018 15:50
İşte siyah beyazlıların resmi hesabından yaptığı açıklama:
“Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yollarımızı ayırıyoruz.
Futbolculuk döneminde Beşiktaşımıza değerli katkılar veren, futbol bilgisi ve tecrübesini geleceğin kartallarına aktarma konusunda önemli çalışmalar yürüten Gökhan Keskin'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Beşiktaş JK”
Son güncelleme 15:57 | 11 Haziran 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Rusya
Yarın - 18:00
-
Suudi Arabistan
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
0 0 0
2 Suudi Arabistan
0 0 0
3 Mısır
0 0 0
4 Uruguay
0 0 0
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Rusya
Dünya Kupası 2018 Grup A 14.06.2018 - 18:00 Rotterdam Splatz
Suudi Arabistan