Barcelona’dan ayrıldı Watford’da kaldı

İngiltere Premier Lig ekibi Watford, geçen sezon İspanya’nın Barcelona takımından kiraladığı Gerard Deulofeu’nun bonservisini aldı. Watford Kulübü, 24 yaşındaki hücum oyuncusu Deulofeu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Barcelona Kulübü ise Watford’un Deulofeu transferi için 17 milyon euro ödeyeceğini duyurdu.

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Barcelona’nın altyapısından yetişen Deulofeu, İngiltere’de Everton, İspanya’da Sevilla, İtalya’da Milan formaları da giydi. İspanyol futbolcu, geçen sezonun ikinci devresinde kiralandığı Watford’da 7 maçta oynadı.