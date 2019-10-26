Caiçara sağ taraftan etkili geldi yaptığı ortada kaleci çıktı ve topu kontrol etti.
Başakşehir, ikinci yarıda baskılı oyununa devam ediyor.
Wolsfberger etkili geldi Ritzmaier'in ceza sahası dışından vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
Azubuike'nin pasında topla buluşan Visca sol çaprazdan yaptığı etkili vuruşu, kaleci Kofler kurtardı
Başakşehir ilk yarıya pozisyonla başladı. İrfan ceza sahası içinde topla buluştu vuruşunda top direğin dibinden dışarı gitti.
Ve ikinci yarı başladı.
Mahmut Tekdemir yerini Azubuike'ye bıraktı.
Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.
Martin Škrtel rakip kalecinin topu oyuna sokmasını engellediği gerekçesiyle sarı kart gördü.
İrfan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top defansa çarpıp kornere çıktı.
Başakşehir bu dakikalarda topa daha çok sahip olan taraf.
Michael Sollbauer hakeme yaptığı itiraz sonucunda sarı kart gördü.
Crivelli'nin pasında Visca ceza sahası içine girdi fakat defans araya girdi ve top kornere gitti
Mahmut'un pasında ceza sahası dışında topu önünde bulan Mehmet Topal'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top farklı bir şekilde üstten dışarı gitti.
Gulbrandsen'in ceza sahası dışından sol çaprazdan yaptığı yerden vuruşta top uzak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.
Gulbrandsen rakibine yaptığı müdahale sonucunda sarı kart gördü.
Başakşehir sol taraftan etkili geldi fakat Clichy'nin ortasında top doğrudan dışarı gitti.
Ritzmaier'in ceza sahası dışından vuruşunda Mert, topu kornere çeldi.
İrfan'ın kulladığı serbest vuruşta, Skertel'in vuruşu kalecide kaldı.
Crivelli, Leitgeb'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü
Mahmut'un ortasında Crivelli dokunamadı top dışarı çıktı.
Leitgeb ceza sahası dışında topla buluştu ve yaptığı vuruşta top defansa çarpıp kornere çıktı.
Caiçara, sağ çaprazdan yaptığı vuruş dışarı çıktı.
Leitgeb'in ceza sahası dışından vuruşunu Mert, köşeden çıkardı.
Bu dakikalarda maç düşük tempoda devam ediyor.
Wolfsberger, sağ taraftan atağa çıktı yapılan ortada defansa çarpan top kornere gitti.
Leitgeb, İrfan'a yaptığı müdahele sonrası sarı kart gördü.
Wolfsberger maça ön tarafta baskıyla başladı.
İlk düdük geldi ve zorlu maç başladı.
WOLFSBERGER XI: Kofler, Novak, Solbauer, Rnic, Schmitz, Schmid, Liendl, Ritzmaier, Niangbo, Weissman
BAŞAKŞEHİR XI: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet, Mahmut, Visca, İrfan, Gulbrandsen, Crivelli
Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
@OptaCan: Wolfsberger'in bu sezon Avrupa Ligi'nde attığı beş golün üçünde Michael Liendl'in doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).
@OptaCan: Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Başakşehir formasıyla birden fazla isabetli şut çekebilen tek oyuncu Edin Visca (2).
@OptaCan: Avrupa Ligi gruplarında geride kalan iki haftada Astana'nın (30) ardından en fazla top kapan takım Wolfsberger (29).
@OptaCan: Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Başakşehir'den (5) daha fazla gol yiyen sadece üç takım var (7; Krasnodar, CSKA Moskova ve Dudelange).
@OptaCan: 2019/20 Avrupa Lig sezonunda oynanan grup maçlarında en düşük topa sahip olma yüzdesi yakalayan takım Wolfsberger (%32.9).
@OptaCan: Bu sezon Avrupa arenasında çıktığı iki maçta beş gol atan ve yenilgi almayan Wolfsberger (1G 1B), daha önceki dört karşılaşmanın toplamında rakip fileleri sadece üç kez havalandırabilmişti (2G 2B).
@OptaCan: Avrupa kupalarında altı maçtır galibiyete hasret olan Başakşehir (2B 4M), bu süreçte sadece son karşılaşmada gol sevinci yaşayabildi (1-1 vs Mönchengladbach).
@OptaCan: Başakşehir ile Wolfsberger, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya gelirken; temsilcimiz, tarihinde ilk kez bir Avusturya takımına rakip oluyor.
UEFA Avrupa Ligi J grubunda Başakşehir sahasında Wolsfberger'i konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
Schmid sağ taraftan getirdiği topta yerden sert bir orta yaptı ancak savunma araya girdi.