Yusuf Erdoğan topla birlikte ceza alanına sokulmak isterken araya giren Kitsiou kayıp topun üzerine doğru düştü. Bu sırada topa eliyle müdahale edince Kasımpaşalılar penaltı itirazında bulundu ancak hakem devam dedi.
Ev sahibi ekip şu ana dek özellikle Yusuf Erdoğan'ın bulunduğu sol kanattan atak girişimlerinde bulunuyor.
Ankaragücü hücumda etkili olamıyor. Kasımpaşa savunması şu ana dek oldukça dikkatli.
Khalili sağ kanattan ön direğe doğru sert bir top kesti, Thiam hareketlendi ancak dokunmayı başaramadı. Korcan topun sahibi oldu.
Karşılaşmada ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçilirken iki takımın da karşılıklı pozisyonları var.
Gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic derinlemesine bir pasla Yusuf Erdoğan'ı kaçırmak istedi, savunmanın müdahalesiyle dışarıya giden topta hakem aut kararı verince ev sahibi ekip oyuncuları yoğun şekilde itiraz etti.
Maçın henüz başı olmasona rağmen Ankaragücü daha çok savunmada bekliyor. Kasımpaşa özellikle kanatlardan rakibinin savunmasını zorluyor.
Bu anlarda faul düdüklerinin sayısı artmaya başladı. Hızlı başlayan maçta tempo bir nebze düştü.
Kasımpaşa rakip yarı alanda top çevirerek boşluk yaratmaya çalışıyor.
BİR KAFA! Bu kez Ankaragücü etkili geldi. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta içeriye ortalanan topa İlhan Parlak penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu, kaleci Fatih üzerine giden topu zorlanmadan kontrol etti.
DİREKTEN DÖNDÜ! Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Sol kanattan Hajradinovic'in pası sonrası Yusuf Erdoğan'ın içeriye yerden çevirdiği topa kale alanı içindeki Pazdan ters bir dokunuş yaptı, kaleci Korcan'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü.
Kasımpaşa kanatlardan etkili ataklar geliştirmeye başladı.
Kasımpaşa maça hızlı başladı. Sağ kanattan gelişen atakta Popov ortaladı, ters tarafa açılan topa Yusuf Erdoğan ayağının dışıyla vurdu ancak farklı şekilde auta gitti.
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
Kasımpaşa'nın yeni transferi Ricardo Quaresma maça yedek kulübesinde başlayacak.
KASIMPAŞA: Fatih, Karim Hafez, Ben Youssef, Veysel, Popov, Khalili, Hajradinovic, Aytaç Kara, Yusuf, Thiam, Koita
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Moke, Canteros, Aydın, İlhan, Orgill
İstanbul'da her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Ankaragücü ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Kasımpaşa (2M), daha önceki 13 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabilmişti (10B 2M).
Kasımpaşa ile oynadığı son Süper Lig maçını kazanan Ankaragücü, Süper Lig tarihinde rakibini ilk kez üst üste iki karşılaşmada yenmek için sahaya çıkıyor (4G 10B 4M).
Süper Lig’de dokuz maçtır kazanamayan ve ligde halen devam eden en uzun galibiyetsiz serinin sahibi olan Kasımpaşa (3B 6M), en son Kasım 2013-Şubat 2014 arasında daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamıştı (10 maç).
Sezonun ilk iki haftasında oynadığı maçlardan beraberlikle ayrılan Ankaragücü, 2009/10 sezonundan bu yana Süper Lig’de üst üste üç beraberlik almıyor.
Süper Lig’in ilk iki haftasında rakip ceza sahalarında topla en az buluşan takım Kasımpaşa (27).
Bu sezon Süper Lig’de en düşük isabetli pas yüzdesi yakalayan takım Ankaragücü (%74,4).
Ligin ilk iki haftasında rakiplerine en fazla şut imkanı veren iki takım bu maçta karşılaşacak: Ankaragücü - 38 & Kasımpaşa - 36.
Kasımpaşa’ya bu sezon transfer olan Mustafa Pektemek’in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı üç takımdan biri Ankaragücü (5; Rizespor ve Başakşehir ile birlikte).
Ocak 2019’dan bu yana Ankaragücü forması giyen Dever Orgill, bu süreçte takımı adına Süper Lig’de en fazla gol atan oyuncu konumunda (7).
Hector Canteros’un Süper Lig’de yaptığı son üç asist de duran toptan ve kafa gollerinde geldi.
İyi akşamlar değerli futbolseverler! Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
Oyun bu dakikalarda tempo kazandı. Her iki takım da hızlı ataklarla etkili olmaya çalışıyor.