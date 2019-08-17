Gençlerbirliği XI: Diallo, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Yasin, Berat, Sessegnon, Candeias, Mats, Sio
Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
@OptaCan: Geçen sezon attığı 11 golle 1. Lig'de Gençlerbirliği'nin en golcü oyuncusu olan Nadir Çiftçi'nin profesyonel kariyerinde daha fazla gol attığı sadece bir lig sezonu bulunuyor (12 gol - 2014/15 sezonunda Dundee United formasıyla).
@OptaCan: Geçen sezon Süper Lig'de 48 gol atan Rizespor'da, bu sezon takımda yer almayan Vedat Muriqi bu gollerin yarısından fazlasına direkt katkı yapmıştı (17 gol, 8 asist).
@OptaCan: Süper Lig tarihinde daha önce dört kez ligin açılış haftasında karşı karşıya gelen Gençlerbirliği ve Rizespor, bu maçla birlikte ligin açılış haftasında en fazla oynanan beş fikstüründen biri olacak (Ankaragücü-Türk Telekom & Beşiktaş-Bursaspor & Bursaspor-Trabzonspor & Beşiktaş-İstanbulspor).
@OptaCan: Süper Lig tarihinde toplam sekiz sezonda ligin ilk haftasını deplasmanda açan Rizespor, bu maçların sadece birini kazanabildi (3B 4M); o maçta da rakipleri Gençlerbirliği'ydi (2-3).
@OptaCan: Süper Lig'in açılış haftasına iç sahada girdiği son altı sezonun beşinde yenilmeyen Gençlerbirliği (2G 3B), bu seri boyunca tek mağlubiyetini 2015/16 sezonunda Rizespor'dan aldı (2-3).
@OptaCan: Geçen sezonun son altı maçında galip gelemeyen Rizespor (4B 2M), 2018/19 sezonunu toplamda üç kez altı maçlık kazanamama serisi yaşayarak tamamladı.
@OptaCan: Süper Lig'deki son üç deplasman maçından beraberlikle ayrılan Rizespor, bu maçta da 1 puan alırsa bu alanda lig tarihindeki en uzun serisine imza atacak.
@OptaCan: Geçen sezon 1. Lig'de 22 maç kazanan Gençlerbirliği (4B 8M), Süper Lig'de bundan önce geçirdiği iki sezonda toplam 20 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmıştı (2016/17'de 12, 2017/18'de 8 galibiyet).
@OptaCan: Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Gençlerbirliği (1G), geçen sezon 1. Lig'de oynadığı son iki iç saha karşılaşmasında da puan alamamıştı.
@OptaCan: Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de karşılaştığı 28 maçta, Ankara ekibinin 13-8'lik üstünlüğü bulunuyor (7B).
Bir yıllık aranın Süper Lig'e dönen Gençlerbirliği, İsmail Kartal yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
Çaykur Rizespor XI: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Dimitrios, Dario, Vetrih, Diomande, Boldrin, Nill, Samudio, El Kabir