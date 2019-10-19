Gençlerbirliği'nde Flavio, Mukairu ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası sarı kart gördü.
Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sio bir kez daha uzak köşeyi düşündü fakat isabet sağlayamadı.
Maçın sonuna iki dakika ilave edildi.
Bu bölümlerde iki takımın da orta saha direncinin bir hayli düştüğü görülüyor.
GOL İPTAL! Sol tarafta topla buluşan Eren Albayrak savunmanın arkasına sarkan Mukairu'yu topla buluşturdu. Vuruş açısı bulamayan Nijeryalı forvet topu gerideki Hakan'a aktardı ve Hakan çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Pozisyonun tamamlanmasının ardından yardımcı hakem bir kez daha ofsayt bayrağını kaldırdı ve ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı.
Savunmanın arkasına atılan derin topta Sio hareketlendi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.
Sol tarafta topla buluşan Serdar Özkan ilk rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruş açısı aradı fakat savunma tecrübeli futbolcunun şut atmasına izin vermedi.
Farkın etkisiyle karşılaşmada tempo bir hayli düştü. Konuk ekip isabetli paslarla topa sahip olmaya devam ediyor.
Antalyaspor rakip yarı alanın ortalarından serbest vuruş kazandı.
Gençlerbirliği takımında günü üç gol ve iki asistle tamamlayan Candeias, takım arkadaşlarının tebrikleriyle oyundan çıkıyor. Kalan bölümde ise Sefa Yılmaz görev yapacak.
Ev sahibi ekipte Celustka sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri tecrübeli savunmacının tedavisi için oyun alanına giriyor.
Gençlerbirliği'nde iki asistin yanında bir de çok şık gol atan Stancu oyundan çıktı. Kalan dakikalarda Rahmetullah Berişbek görev yapacak.
Oyunun temposu tamamen Gençlerbirliği'nin kontrolünde geçiyor.
Antalyaspor son değişikliğini de yapıyor. Paul Mukairu, Aatıf'ın yerine oyuna giriyor.
Ceza sahasının hemen gerisinde topu önünde bulan Seuntjens kaleyi yokladı ama savunmaya çarpan top kornere gitti.
Konuk ekip ilk değişikliğini yapıyor. Berat Özdemir oyundan alınırken yerine Mats Seuntjens giriyor.
Gençlerbirliği'nde günün kahramanlarından Candeias, Serdar Özkan ile girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart gördü.
Antalyaspor'da yedek kulübesinde itirazlarda bulunan Ferhat Kaplan sarı kart gördü.
Farkı altıya çıkaran golde asisti yapan isim Sessegnon oluyor.
GOL! Gençlerbirliği yine rakibini eksik yakaladı. Sağ tarafta topla buluşan Stancu ceza sahasına girdikten sonra kalecinin üzerinden harika bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.
Ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Hakan Özmert sol ayağıyla şutunu attı fakat soluna iyi uzanan Ertaç topu çelmeyi başardı.
GOL İPTAL! Orta sahada topla buluşan Aatıf rakiplerinden sıyrılıp derin bir pas attı. Sağ taraftan ceza sahasına girip çaprazdan şutunu atan Amilton topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla gol geçerlilik kazanmadı.
Savunmanın arkasına atılan pasta sol taraftan ceza sahasına giren Ayite şutunu attı ama top kaleci Boffin'de kaldı.
Serdar Özkan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Amilton içeri çevirmek istedi fakat top savunmaya çarpıp kornere gitti.
Gençlerbirliği ikinci yarının başında isabetli paslarla pozisyon hazırlamak istiyor.
Hakem işaretini verdi ve karşılaşmada ikinci yarı başladı.
İkinci yarı başlarken ev sahibi ekipte Dala yerine Eren Albayrak oyuna giriyor.
Hakem Abdulkadir Bitigen ilk 45 dakikanın son düdüğünü çalıyor.
İlk yarının sonuna iki dakika ilave edildi.
İlk yarının son bölümlerine girerken oyun tamamen konuk ekibin kontrolünde geçiyor.
Bu dakikaya kadar 3 gol ve 1 asistle oynayan Candeias, ikinci asistini yaptı.
GOL! Gençlerbirliği 5.golü buldu. Rakibini eksik yakalayan konuk ekipte ceza sahasının sol tarafında topu önünde bulan Sio uzak köşeye yaptığı plase vuruşla farkı 5'e çıkardı.
Skoru 4-0'a getiren golde asist yine Bogdan Stancu'dan geliyor.
GOL! Savunmanın arkasına atılan uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Candeias topu Boffin'in üzerinden aşırttı ve boş kaleye gol vuruşunu yaparak skoru 4-0 yaptı.
Hakeme itirazlarını sürdüren Hakan Özmert sarı kart görüyor.
Sol taraftan rakip ceza sahasına giren Polomat arka direğe ortladı. Giovanni Sio'dan önce araya giren Celustka tehlikeyi önlerken hakem Fildişili golcünün rakibine faul yaptığını işaret etti.
Antalyaspor savunması yine tehlikeli bir bölgede topu kaybetti. Sio topla birlikte rakip kaleye ilerlemek isterken Hakan Özmert son anda araya girdi ve tehlikeyi önledi.
Kaleye oldukça uzak bir mesafede topla buluşan Hakan Özmert çok sert bir vuruşla kaleyi yokladı ancak top yandan dışarı gitti.
Antalyaspor'da erken bir değişiklik geldi. Ufuk Akyol oyundan alındı ve kalan dakikalarda Serdar Özkan görev yapacak.
Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Celustka kaleyi yokladı ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.
Antalyaspor için karşılaşma son derece kötü başladı. Bireysel hatalardan gelen iki golün yanı sıra çıkan kırmızı kart ev sahibi ekibin işini oldukça zorlaştırdı.
Antalyaspor'da Serdar Özkan oyuna girmek için hazırlık yapıyor.
KIRMIZI KART! Antalyaspor'da Bahadır savunmanın arkasına atılan uzun topta Sio'yu formasından çekerek düşürdü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
GOL! Gençlerbirliği farkı üçe çıkardı. Savunmanın en gerisinde topla buluşan Bahadır rakibine çalım atmak isterken topu kaybetti. Müsait durumda topu alıp kaleciyle karşı karşıya kalan Candeias sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak skoru 3-0'a getirdi.
Kaleci Ertaç'ın tedavisinin ardından oyun yeniden hareketlendi.
Ceza sahasında yükselen topa hareketlenen Ertaç ve Berat çarpıştı ve iki oyuncu da yerde kaldı. Pozisyonun ardından Berat ayağa kalkarken Ertaç'ın tedavisi için sağlık görevlileri oyun alanına girdi.
Ayite'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Boffin topu yumruklamayı başardı.
Sol tarafta topla ilerleyen Berat, Ufuk'un müdahalesi ile yerde kaldı ve konuk ekip etkili bir noktadan serbest vuruş kazandı.
Skoru 2-0'a getiren golde asist Candeias'tan geldi.
GOL! Sol tarafta topla buluşan Candeias rakibinden güzel sıyrıldı ve son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Ceza sahasında Giavanni Sio iyi pozisyon aldı ve topun gelişine sol ayak içiyle şık bir vuruş yaparak farkı 2'ye çıkardı.
Polomat'ın pasıyla sol taraftan son çizgiye inen Stancu topu içeri çevirdi fakat o noktada hiçbir takım arkadaşı olmayınca tehlike büyümedi.
Gençlerbirliği'nde Byarsmyr bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de şans buldu.
Sol tarafta topla buluşan Aatıf rakip ceza sahasına kadar ilerledi fakat şutunda top savunmaya çarpıp etkisini kaybetti.
Ev sahibi ekip çok adamla rakip sahada pozisyon arıyor. Gençlerbirliği rakibini kendi yarı sahasında kabul ederken kazandıkları topları hızlı kullanmak istiyor.
Golün ardından Antalyaspor hazırlık paslarıyla pozisyon hazırlamak istiyor.
Konuk ekibi öne geçiren golde asisti yapan Stancu oldu.
GOL! Gençlerbirliği maça golle başladı. Antalyaspor kalecisi Boffin kendisine gelen geri pasta topu uzaklaştırmakta gecikince Stancu baskıyla topu kazandı ve hemen gerideki Candeias'a çıkardı. Candeias'ın uygun durumda yaptığı vuruş Diego'ya rağmen ağlarla buluştu.
Hakemin işareti ile karşılaşma başladı.
Gençlerbirliği XI: Ertaç, Erdem, Flavio, Bjarsmyr, Polomat, Berat, Sessegnon, Candeias, Ayite, Stancu, Sio.
Antalyaspor XI: Boffin, Sangare, Bahadır, Diego, Celustka, Ufuk, Charles, Hakan, Dala, Aatıf, Amilton.
Zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
@OptaCan: Süper Lig'de iki haftadır sahadan galibiyetle ayrılan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kariyerinde en son Şubat 2012'de üç maçlık seri yakalamıştı.
@OptaCan: Gençlerbirliği kalecisi Ertaç Özbir'e Süper Lig kariyerinde en fazla gol atan takım Antalyaspor (4 maçta 10 gol).
@OptaCan: Antalyaspor formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında birer gol atan Ufuk Akyol, bu golleri rakip kaleye çektiği toplam iki isabetli şutta buldu.
@OptaCan: Süper Lig'de şu ana kadar Trabzonspor'un (89) ardından en az hava topu kazanan takım Antalyaspor (91).
@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla faul yapan iki takımdan biri Gençlerbirliği (110; Kayserispor ile birlikte).
@OptaCan: 2019/20 Süper Lig sezonunun ilk yedi haftasında skor olarak en uzun süre önde oynayan takım Antalyaspor (307 dakika).
@OptaCan: Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan iki takımdan biri olan Gençlerbirliği (Kayserispor ile birlikte), Süper Lig tarihinde sadece ilk sezonun (1959) ilk sekiz haftasını galibiyetsiz tamamlamıştı (toplam 9 maç).
@OptaCan: Süper Lig'de oynadığı son iki maçı gol yemeden kazanan Antalyaspor, Kasım 2016'dan bu yana üç maçlık seri yakalayamıyor.
@OptaCan: Antalyaspor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Gençlerbirliği (1B), daha önceki sekiz karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (3G 3B).
@OptaCan: Gençlerbirliği ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının dördünü kazanan Antalyaspor (2B 1M), daha önceki altı karşılaşmada galip gelememişti (2B 4M).
Antalyaspor, Süper Lig'in sekizinci haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Gençlerbirliği, Süper Lig'deki ilk galibiyetini Antalyaspor karşısında 6 golle alıyor.