Okay Yokuşlu Celta Vigo ile anlaşma sağladı!

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Okay Yokuşlu’nun transferi konusunda İspanya’nın Celta Vigo Kulübü yetkililerinin dün kendilerini arayarak bordo-mavili kulübün hesap numarasını istediğini söyledi.

Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, sözleşmeye göre 6 milyon avro ödeyen kulübün Okay Yokuşlu’yu alabileceğini belirterek, “Celta Vigo Kulübü yetkilileri dün banka hesap numaramızı istedi. Okay’ı almaya niyetleri var. Bizim bu konuda herhangi bir tasarrufumuz yok.” dedi.

Okay Yokuşlu için 3 milyon avro peşin, diğer 3 milyon avroluk kısmın da 1 yıl içinde ödenmesi gerektiğini kaydeden Hacısalihoğlu, transferin henüz sonuçlanmadığını belirtti.

Hacısalihoğlu, transfer çalışmalarının sürdüğünü, Fransa’nın Caen takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper Damien Da Silva’nın transferinin bittiği şeklindeki haberlerin doğru olmadığını sözlerine ekledi.

Genç futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği ve kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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