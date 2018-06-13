Son dakika… İspanya’dan teknik direktör Julen Lopetegui için şok karar!

2018 Dünya Kupası'nın başlamasına 1 gün kala İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Julen Lopetegui'nin görevine son verildi. 51 yaşındaki teknik adamın federasyondan habersiz olarak Real Madrid ile anlaşması nedeniyle kovulduğu öğrenildi.

SKOR DIŞ HABERLER / Geçtiğimiz gün İspanya La Liga takımlarından Real Madrid ile anlaştığı açıklanan İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julen Lopetegui’nin milli takımdaki görevine son verildi.

Lopetegui’nin federasyondan habersiz şekilde Real Madrid ile anlaştığı için görevine verildiği belirtilirken İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, “Lopetegui, bilgimiz olmadan Real Madrid’e imza attı. İhanete uğramış hissetmiyorum ama olması gereken buydu. Çok iyi bir teknik adamdı ancak bu davranışı kabul edemezdik” açıklamasını yaptı.

Federasyonun bazı kuralları olduğunu belirten Rubiales, “Yaptığı her şeyden dolayı Julen’e teşekkür ediyoruz çünkü bizim Rusya’da olmamızı sağladı. Ancak bu olayı gözardı edemeyiz. İspanya Futbol Federasyonu’nda tüm çalışanlar için bazı kurallar olduğu bilinmeli” dedi.

Öte yandan futbolculara da durumun anlatıldığını belirten Rubiales, “Oyuncularla konuştum, durumu anlayışla karşıladılar. Yeni gelecek antrenörle birlikte Dünya Kupası’nı kazanmak için her şeyi yapacaklar” dedi.

Beklenmedik karar, İspanya’nın 2018 Dünya Kupası’nda Portekiz ile yapacağı ilk maça iki gün kala gelirken, teknik adamın yerine gelecek isim henüz açıklanmadı.

Real Madrid, dün İspanyol teknik adamın 3 sezon boyunca takımı yöneteceğini ve 2018 Dünya Kupası’nın ardından takıma katılacağını duyurmuştu.

Futbolculuk kariyerine 1985 yılında Castilla kulübünde başlayan Lopetegui, aralarında Real Madrid, Las Palmas ve Barcelona’nın da olduğu takımlarda forma giymişti. 2014-2016 sezonlarında Portekiz takımlarından Porto’yu yöneten 51 yaşındaki Lopetegui, 2016’da İspanya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirilmişti.

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