Rusya’da TRT ekibine ‘öpücük’ şoku! Dünya Kupası öncesi…

Dünya Kupası'na sayılı günler kala Rusya'nın başkenti Moskova'da canlı yayın yapan TRT ekibi programa öpücükle dalan Rus taraftarın kurbanı oldu.

2018 Dünya Kupası’na sayılı günler kala organizasyona ev sahipliği yapan Rusya’da canlı yayın yapan TRT’de çok ilginç bir an yaşandı.

Dev organizasyona 2 gün kala Başkent Moskova’da gelişmeleri aktaran TRT ekibinden yorumcu Tarık Üstün canlı yayında bir Rus kadın taraftarın öpücüğüyle şoke oldu.

Program sırasında bir anda kameranın önüne atlayan ve yorumcunun yanağına öpücük konduran kadın daha sonra hızla uzaklaştı. O anlar dün gece sosyal medyada da en çok paylaşılan görüntü oldu.

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