Real Madrid’in yeni hocası Julen Lopetegui’nin geçmişte yaptığı Ronaldo-Messi kıyası

Real Madrid'de Zinedine Zidane'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak olan Julen Lopetegui'nin geçmişte yaptığı Ronaldo-Messi kıyası, tecrübeli çalıştırıcının başını ağrıtacak gibi görünüyor.

SKOR DIŞ HABER İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, sürpriz bir şekilde istifa eden Zinedine Zidane’ın yerine teknik direktörlük koltuğuna Julen Lopetegui’nin oturacağını açıkladı. İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan Julen Lopetegui’nin, turnuvanın sona ermesi ile birlikte Real Madrid’in başına geçeceği duyuruldu. Bu açıklamanın ardından Julen Lopetegui’nin geçmişte yaptığı Cristiano Ronaldo-Lionel Messi kıyası, aradan geçen yedi ayın ardından, taraftarlar tarafından yeniden gündeme getirildi.

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Geçtiğimiz yıl Kasım ayında verdiği bir röportajda “Messi gelmiş geçmiş en iyi futbolcu… İnanılmaz yetenekli… Messi’ye sahip olan bir teknik adam herkesten bir adım önde” demişti. Julen Lopetegui ayrıca, bu açıklamasından bir yıl önce de Ballon d’Or’da Ronaldo yerine Messi’ye oy verdi. Julen Lopetegui’nin Real Madrid’in başına geçmeyi aklına bile getirmediği o günlerde yaptığı iki hamle, Dünya Kupası’nda sonra başına iş açabilir.

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İspanyol basını tarafından takımdan ayrılmak istediği yazılan Cristiano Ronaldo’nun takımda kalması durumunda Julen Lopetegui’nin başı oldukça ağrıyacak gibi görünüyor.