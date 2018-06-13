Eski milli futbolcuların ‘Bylock’ iddianamesi tamamlandı

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ömer Çatkıç ve İsmail Şengül hakkındaki FETÖ soruşturması tamamlandı. Soruşturma Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin başlatılmıştı.

Ümit TÜRK

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin 2’si tutuklu 6 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ömer Çatkıç ve İsmail Şengül'e ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Zafer Biryol ile Ömer Çatkıç soruşturma kapsamında tutuklanmışlardı. Diğer şüpheliler, Bekir İrtegün, Uğur Boral, Ersin Güreler ve İsmail Şengül ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmışlardı.

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