Eminönü’nde çamaşır ipleri arasında sıra dışı gösteri

Dünyanın en iyi slackline (ip üstünde gösteri) sporcularından Alex Mason, İstanbul’un tarihi semti Eminönü’nde nefes kesen bir gösteriye imza attı.

Red Bull sporcusu Alex Mason, tarihi dokusuyla turistlerden büyük ilgi gören sokaktaki apartmanlar arasında bulunan iplerin üzerinde yürüdü.

Sokak sakinlerinin meraklı bakışları arasında sıra dışı hareketler sergileyen genç sporcu, Fatih Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen performansının ardından, “Harika bir duyguydu. Yaşayan tarihin içinde en sevdiğin işi yapmanın ve daha da önemlisi beni takip eden çocukların mutlu olduğunu görmenin sevinci hiçbir kelimeyle anlatılamaz” dedi.

İstanbul'un tarihi semtlerinden Eminönü sıra dışı bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Renkli tarihi evleri, yokuşları ve apartmanlar arasına asılan çamaşırlarıyla turistlerin ilgisini çeken bir sokakta dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Alex Mason'ın gerçekleştirdiği performans nefesleri kesti. Genç sporcu, pencerelere asılan iplerin üzerinde yürümekle kalmayıp akrobatik hareketler sergiledi.

“TÜRKİYE’DE BULUNMAK HARİKAYDI”

Daha önce dünyanın farklı noktalarında benzer gösterilere imza atan Alex Mason, performansının ardından, “Türkiye harika bir ülke, İstanbul olağanüstü şehir. Gösterinin başta bizim için zorlu geçeceğini düşünmüştüm, öyle de oldu ama beklediğimden keyifliydi. İnsanların meraklı bakışları arasında en sevdiğim hareketleri yapmak, çocuklarla birlikte zaman geçirmek harikaydı. Hayatım boyunca unutamayacağım bu tecrübe, bana da kariyerime de çok şey kattı” açıklamasını yaptı.

Mason'ı gösterilere hazırlayan antrenörü Andy Lewis de İstanbul'da olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Dünyaca ünlü bir dublör olan ve Super Bowl gibi önemli organizasyonlarda gösteriler gerçekleştiren Lewis, “Benim için projenin en heyecanlı anları ilk defa iplerin kurulduğunu görmek ve bunun çok güzel bir konsept olduğunun farkına varmaktı. Türkiye'nin gerçek kültürünü çok iyi anladım, bu da çok hoş oldu. Alex'in yüksek iplerde hiç soru yaşamadan yürümesi ve bundan keyif alması beni çok sevindirdi” dedi.