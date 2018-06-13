Dünya Kupası maçları hangi kanalda? İşte, Dünya Kupası maç saatleri ve maç programı
Bu yıl Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın başlaması sabırsızlıkla bekleniyor. Milyarlarca kişi tarafından izlenmesi beklenen turnuvada 32 takım kupayı kazanmak için mücadele edecek. 14 Haziran’da başlayacak ve 1 ay sürecek Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edenler için, Dünya Kupası fikstürü ve Dünya Kupasının yayınlanacağı kanallar…
2018 DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın yayıncısı henüz resmi olarak belli değil. Dünya Kupası geçtiğimiz senelerde TRT ekranlarından yayınlanıyordu. Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın da TRT ekranlarından yayınlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
The 2018 #WorldCup kicks off here tomorrow
Get the lowdown on the Russia Saudi Arabia, including expert analysis from our Team Reporters
https://t.co/zHYGX75CYv pic.twitter.com/SySWKNv0KH
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 13 Haziran 2018
DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ VE MAÇLARI YAYINLAYACAK KANALLAR
14 Haziran Perşembe
A Grubu
18:00 Rusya – Suudi Arabistan: TRT1, TRT4K
15 Haziran Cuma
A Grubu
15:00 Mısır – Uruguay: TRT1, TRT4K
B Grubu
18:00 Fas – İran: TRT1, TRT4K
B Grubu
21:00 Portekiz – İspanya: TRT1, TRT4K
16 Haziran Cumartesi
C Grubu
13:00 Fransa – Avustralya: TRT1, TRT4K
D Grubu
16:00 Arjantin – İzlanda: TRT1, TRT4K
C Grubu
19:00 Peru – Danimarka: TRT1, TRT4K
D Grubu
22:00 Hırvatistan – Nijerya: TRT1, TRT4K
17 Haziran Pazar
E Grubu
15:00 Kosta Rika – Sırbistan: TRT1, TRT4K
F Grubu
18:00 Almanya – Meksika: TRT1, TRT4K
E Grubu
21:00 Brezilya – İsviçre: TRT1, TRT4K
18 Haziran Pazartesi
F Grubu
15:00 İsveç – Güney Kore: TRT1, TRT4K
G Grubu
18:00 Belçika – Panama: TRT1, TRT4K
G Grubu
21:00 Tunus – İngiltere: TRT1, TRT4K
19 Haziran Salı
H Grubu
15:00 Kolombiya – Japonya: TRT1, TRT4K
H Grubu
18:00 Polonya – Senegal: TRT1, TRT4K
A Grubu
21:00 Rusya – Mısır: TRT1, TRT4K
20 Haziran Çarşamba
B Grubu
15:00 Portekiz – Fas: TRT1, TRT4K
A Grubu
18:00 Uruguay – Suudi Arabistan: TRT1, TRT4K
B Grubu
21:00 İran – İspanya: TRT1, TRT4K
21 Haziran Perşembe
C Grubu
15: 00 Danimarka – Avustralya: TRT1, TRT4K
C Grubu
18:00 Fransa – Peru: TRT1, TRT4K
D Grubu
21:00 Arjantin – Hırvatistan :TRT1, TRT4K
22 Haziran Cuma
E Grubu
15:00 Brezilya – Kosta Rika TRT1, TRT4K
D Grubu
18: 00 Nijerya – İzlanda TRT1, TRT4K
E Grubu
21:00 Sırbistan – İsviçre: TRT1, TRT4K
23 Haziran Cumartesi
G Grubu
15:00 Belçika – Tunus: TRT1, TRT4K
F Grubu
18:00 Güney Kore – Meksika: TRT1, TRT4K
F Grubu
21:00 Almanya – İsveç: TRT1, TRT4K
24 Haziran Pazar
G Grubu
15:00 İngiltere – Panama: TRT1, TRT4K
H Grubu
18:00 Japonya – Senegal: TRT1, TRT4K
H Grubu
21:00 Polonya – Kolombiya: TRT1, TRT4K
25 Haziran Pazartesi
A Grubu
17:00 Suudi Arabistan – Mısır: TRTSPOR
A Grubu
17:00 Uruguay – Rusya: TRT1, TRT4K
B Grubu
21:00 İran – Portekiz: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
B Grubu
21:00 İspanya – Fas: TRT1 ve TRT4K
26 Haziran Salı
C Grubu
17:00 Avustralya – Peru: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
C Grubu
17:00 Danimarka – Fransa: TRT1, TRT4K
D Grubu
21:00 Nijerya – Arjantin: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
D Grubu
21:00 İzlanda – Hırvatistan: TRT1, TRT4K
27 Haziran Çarşamba
F Grubu
17:00 Güney Kore – Almanya: TRT1, TRT4K
F Grubu
17:00 Meksika – İsveç: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu
21:00: İsviçre – Kosta Rika: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu
21:00 Sırbistan – Brezilya: TRT1, TRT4K
28 Haziran Perşembe
H Grubu
17:00 Senegal – Kolombiya: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
H Grubu
17:00 Japonya – Polonya: TRT1, TRT4K
G Grubu21:00 İngiltere – Belçika: TRT1, TRT4K
G Grubu
21:00 Panama – Tunus: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)