Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte takımların son durumu…

2018 Dünya Kupası'nda ilk düdüğe saatler kaldı. 1 ay boyunca futbolun kalbi, turnuvanın düzenleneceği Rusya'da atacak. Açılış maçı yarın saat 18.00'de Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak. İlk tur, 4'er takımlı 8 grupta oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar tur atlayacak.

4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası’na, Almanya son şampiyon unvanıyla katılıyor. Panzerler, tarihlerindeki toplam dört şampiyonlukla da kupanın en başarılı takımları arasında. Almanya, Meksika, İsveç ve Güney Kore ile mücadele edeceği F Grubu’nun da kağıt üzerinde en güçlü takımı.

NEYMAR VE ARKADAŞLARI…

Tarihte Dünya Kupası’nı en çok kazanan Brezilya’nın formasında, her biri ayrı bir zaferini simgeleyen 5 yıldız bulunuyor. Sambacılar son olarak, Türkiye’nin 3. olduğu2002 Dünya Kupası’nı müzesine götürmüştü. Uzun süreli sakatlığını atlatan Neymar’ın takıma katılmasıyla, Brezilya bir kez daha favoriler arasında. Güney Amerika ekibi, İsviçre, Kosta Rika ve Sırbistan’la E Grubu'nda mücadele edecek.

Tüm maçların günü ve saati için tıklayın! Dünya Kupası yarın saat 18.00'de oynanacak Rusya-Suudi Arabistan açılış maçıyla başlayacak. 8 grupta 29 Haziran'a dek toplam 48 karşılaşma oynanacak. İkinci tur maçları 30 Haziran'da başlayacak, final ise 15 Temmuz'da Moskova'da... İlgili Haberi Oku

GÖZLER ARJANTİN’İN ÜZERİNDE

Bir diğer Güney Amerika ülkesi Arjantin’deyse gözler Lionel Messi’nin üzerinde olacak. Barcelona ile, kulüp bazında kazanılabilecek her türlü kupayı defalarca kazanan süper yıldızın kariyerindeki tek eksik, Dünya Kupası. Tangocular daha önce 1978 ve 1986’da Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Arjantin bu turnuvada, İzlanda, Hırvatistan ve Nijerya ile D Grubu'nda yer alıyor. Grupta ikinciyi tahmin etmek güç olsa da Arjantin’in grubu ilk sırada bitirmesi hiç de sürpriz olmayacak.

EN PAHALI TAKIM

Grup aşamasının ardından çapraz eşleşmenin uygulanacağı kupada, D Grubu’nu ilk iki sırada bitiren takımlar, C Grubu'ndan çıkacak takımlarla çapraz olarak eşleşecek. C Grubu'ndaysa 1998 kupasının sahibi Fransa yer alıyor. Avrupa ekibi, kadrosuyla bu turnuvanın en pahalı takımı. Fransa’nın rakipleriyse Avusturya, Peru ve Danimarkaolacak.

PORTEKİZ VE İSPANYA KARŞI KARŞIYA

Turnuvada B Grubu, sonuçları en merak edilen gruplar arasında. Zira son Avrupa Şampiyonu Portekiz ile 2010’da Dünya Kupası’nı kazanan İspanya bu grupta karşılaşacak. Dörtlüyü, Fas ve İran tamamlayacak. Brezilya ve Almanya kadar olmasa da kalburüstü takımlar arasında gösterilen Portekiz’de Cristiano Ronaldo, kupaya damga vurması beklenen yıldızların başında geliyor. De Gea, Pique, Ramos, Iniesta ve Diego Costa gibi yıldızlardan oluşan İspanya da şüphesiz Dünya Kupası’nın en güçlü kadrolarından birine sahip.

Rusya`da TRT ekibine `öpücük` şoku! Dünya Kupası öncesi... Dünya Kupası'na sayılı günler kala Rusya'nın başkenti Moskova'da canlı yayın yapan TRT ekibi programa öpücükle dalan Rus taraftarın kurbanı oldu. İlgili Haberi Oku

GÖRKEMLİ KADROSUYLA İNGİLTERE

Kupada performansı merak edilen bir diğer ülke de İngiltere… Son Dünya Kupası’nda gruptan çıkmayı başaramayan İngilizler, Avrupa Şampiyonası’nda da son 16 turundaİzlanda’ya elenmişti. Harry Kane, Raheem Sterling, Jamie Vardy, Danny Welbeck ve Marcus Rashford’dan oluşan görkemli hücum hattıyla İngiltere, G Grubu’nda yeralıyor. Gruptaki diğer takımlarsa Belçika, Panama ve Tunus. Belçika da son yıllarda dünya futboluna kazandırdığı yıldızlarla, ilgiyle takip edilmesi gereken bir diğer takım.

G Grubu’nun çaprazındaki grup, H grubu. Polonya, Senegal, Kolombiya ve Japonya’dan oluşan bu dörtlü, diğerleri kadar şaşalı olmasa da ön görülmesi zor birgrup. Kupa boyunca adından en çok bahsettirmesi beklenen yıldızlardan biri şüphesiz Robert Lewandowski. Polonyalı golcünün turnuvanın ardından Bayern Münih’ten Real Madrid’e transfer olacağı konuşuluyor.

SALAH NE YAPACAK?

A Grubu’nda kupanın ev sahibi Rusya var. Dörtlüyü Suudi Arabistan, Mısır ve Uruguay tamamlayacak. Uruguay’da Luis Suarez, Edinson Cavani ve Fernando Muslera Mısır’daysa bu sezon yıldızını parlatan Muhammed Salah var. 2018 Dünya Kupası, bu grupta oynanacak Rusya – Suudi Arabistan maçıyla başlayacak ve 15 Temmuz’a kadar yani 1 ay boyunca tüm dünyayı ekrana kilitleyecek.