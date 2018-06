CANLI | Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comoli’nin imza töreni

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli için imza töreni düzenleniyor.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de sportif direktörlük görevine getirilen Damien Comolli için basın toplantısı düzenleniyor.

Ülker Stadı’nda yeni sportif direktör Damien Comolli’nin imza töreninden önce Ali Koç ve başkan yardımcısı Semih Özsoy, göreve geldiklerinden bu yana geçen 1 haftada yaptıklarını anlattı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da yer aldığı imza törenini CANLI olarak aktarıyoruz…

ALİ KOÇ: Bize göre bir demokrasi şöleni oldu seçimimiz. Siyasi partilerin 1200 delegeyle seçildiği bir ortamda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanını 20 binden fazla bir oyla seçmesi takdire şayan bir durum. Ambulansla, tekerlekli sandalyeyle gelen insanlar, çoluk çocuk neresinden bakarsanız bakın çok farklı bir gün yaşadık. Kongre üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Sonuçlar açıklandıktan sonra stadımızın arkasında, Kalamış’ta binlerce kişi gençler, kadın taraftarlarımız, aileler, meşaleler huzurunda hiç alışık olmadığımız görüntülere sahne oldu. Bundan bir Fenerbahçe camiası mensubu olarak ne kadar gurur duysak azdır”

“ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM Kİ, BEKLENTİMİZDEN DAHA KÖTÜ”

“Neyi devraldığımızı net bir şekilde görmemiz lazım. Bunun için iki ayrı çalışma başlattık. İkisi de yoğun bir şekilde devam ediyor. Personelimize de teşekkür etmek istiyorum. Onların yardımlarıyla daha derinlere inebiliriz. Hukuki denetime de başladık. Elimizde ne var, ne yok tüm iştiraklerde olsun, personelle olsun resmini çekmek için ekip yoğun çalışıyor. O da 2 hafta içinde sonuçlanacak. Şu an buz dağının görünen yüzünü tespit edebiliyoruz. Beklentimizden daha kötü üzülerek söylüyorum ki. Her zaman ne dedik, buraya yeni kaynak getireceğiz dedik. Bir tanesi sıcak para, hibe olur, sermaye olur. Henüz bunun nasıl giriş olacağına karar vermedik. Resmin netleşmesini bekliyoruz. Bu konuda değişen bir şey yok. Sponsorluk komitemiz de hızla çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiden sponsorlar harekete geçti. Tam ne yapacağımızı anlayabilmek için, FFP konusunda nasıl manevralarımız olduğunu tespit etmek zorundayız. Türk futbolunun içindeki sıkıntılar sürdürülebilir değil. Bu Fenerbahçe dışındaki kulüpler için de geçerli. Bu bir teselli mi, bir nebze. Ama ben her zaman beklentileri gerçekçi tutmaya çalıştım. Şampiyonluk hedefimizden geri adım atmak için mazeret değil. Ama buna aday olmak için de mantıklı akıllı yatırımlarla yapmak gerek”

BAŞKAN YARDIMCILARINI AÇIKLADI

Yönetimde başkan yardımcılarının isimlerinin belli olduğunu açıklayan Koç, “Başkan yardımcılarından biri Semih Özsoy, diğeri Burhan Karaçam. Pazartesi günü bütün görev dağılımını paylaşırız. Klasik görev bölümünden daha farklı bir dağılım yapacağız. Taraftar konusunda da değişik yapılanmamız olacak. Taraftara çok önem veriyoruz.” şeklinde konuştu.

“GAZETECİLERDEN BİR ŞEY İSTEYECEĞİM…”

“Sizden bir şey isteyeceğim gerçi gerçekleşmeyecek ama transfer dönemi toto dönemi, beklentileri öyle bir yükseltiyorsunuz ki, sizler kurallardan haber değilmişsiniz gibi. Sizler de bizler kadar sorumlusunuz. Hatta daha sorumlusunuz. Yapacağınız haberleri gerçek bilgilere dayandırmanız gerekiyor. Haddime değil size ahkam kesmek ama bunu düzelteceksek birlikte düzelteceğiz. Bazen öyle isimler yazıyorsunzu ki, acaba ben mi farklı bir dünyada yaşıyorum diyorum. SPK’ya belli rakamların üzerinde bildirim yapmanız lazım. Tam konulara hakim olursak daha gerçekçi bilgiyi vermiş oluruz. Spor sayfaları diğer haberlerden önce takip ediliyor. Bu konuda da çok görüşeceğiz. İşbirliği yapacağız. Daha olumlu bir dünya için sizin katkınız olmazsa olmaz”

SEMİH ÖZSOY: 1 HAFTADA 30 BİN FORMA SATILDI

Toplantıda söz alan yönetici Semih Özsoy ise şu ifadeleri kullandı: “Fenerium’un 1 haftadaki satış artışı yüzde 89 oldu. 30 bin forma satıldı. Bu süreç içerisinde bence bir rekor. Stokları eritmek için 20 bini daha gündeme aldılar. Bu akşam şampiyonluk gelince daha da hızlanacağını bekliyoruz. Orada büyük bir katılım var. Bunun benzeri kombine ve localarda var. İki katı talep geldi. Akşam üzerinde doğru şartlar ve satış tarihleri belirtilecek. Localarda elimizdeki mevcutun iki katı talep var. Bu da bize onur veriyor. Bu süreçten art niyetli insanların faydalanmaya çalıştığını görüyoruz. Uzaktaki dernek ve şubelere sesleniyoruz. Bizlerin adını kullanarak ürün mamül geliştiriyorlar ve satmaya çalışıyorlar. Resmi mağazalar ve yayın kuruluşları doğrultusunda hareket edelim. Formalarda taraftarlardan yoğun talep var. Fiyatlarda güzelleşme istiyor taraftar biraz pahalı olduğu için. İnanın burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Beşiktaş ve Galatasaray da aynı fiyatta satışa çıkmış. Kendi bünyemizde yapabileceğimiz bir şey yok. Belki taraftar formaları bir nebze yardımcı olabilir. Fiyat konusunda kulüplerin manevra alanı hiç yok”

ALİ KOÇ: COMOLLI İLE BİR SENEDİR ÇALIŞIYORUZ

“Ben biraz kendisine söz vermeden önce birkaç konuya değineceğim. Biz bir senedir beraber çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi futbol yapısı, kültürü yerleştirmek istiyoruz. Kendisiyle çalışmaya başlamadan önce hayalimde bu yapıyı geliştirmek için kuvvetli bir sportif direktör hayalim vardı. Bu kültür derken sadece futbol stili olarak anlamayın. Bir felsefe olarak anlayın. Bu yapının içinde oyuncu keşfetme, yıldızlaştırma, futbol akademisi var. Futbol okulları ile akademi arasında bir bağ gelişince futbol okullarının da cazibesi artıyor. Comolli de bu konuda farklı konumlarda görev aldı. En üst düzey kulüplerde görev yaptığını memnuniyetle söyleyebilirim. Bizim hayal ettiğimiz dünyanın birçok noktasında yer almış ve başarısı var. Beni en çok etkileyen konu şu. Biri yetenek bulup yıldızlaştırmak, daha da önemlisi genç yeteneklerin gelişmesine harcadığı mesai ve yaptığı yatırımlar. Paraların nasıl çarçur edildiğini, kelimeleri dikkatli seçmek lazım. Yanlış menfaatler içerisinde olduğunuzda sınırlı kaynakların nasıl harcandığını hepimiz biliyoruz. Kendisini bu konudaki hassasiyeti, duruşu ve onunla ilgili aldığım referanslar cesaretlendirdi. Bütün işin başında olacağı için insanlık olarak en doğru insanı bulmak önemliydi. Umarım beni yanıltmazsın Damien. Sözü kendisine bırakıyorum”

COMOLLI: BURAYA GELİNCE BİR KEZ DAHA HAYRAN KALDIM

“Öncelikle sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Onurlu hissediyorum. Futbolda çalışan herkes Fenerbahçe’nin büyüklüğünü zaten bilir ama buraya gelince bir kez daha hayran kaldım. Herkesin bu kulüp için nasıl omuz omuza verdiğini görmek çok güzel. Yönetim kurulumuza da çok teşekkür ediyorum hepsi burada şu an. Bu kulüp bünyesinde olan herkesten çok fazla destek gördük. Burada daha önce görüşmemiş bir futbol kültürü inşa etmek istiyoruz. Umarım başarılı oluruz.”

“İYİ İNSANLAR İYİ FUTBOLCU OLABİLİR”

“Fenerbahçe Avrupa’da her zaman bilinen bir kulüp oldu. Bunu Fenerbahçe’nin genç oyunculara verdiği önemle büyütmek istiyoruz. Ne yaparsanız yapın sahada sizi en iyi şekilde temsil edecek futbolcuları almanız gerekebilir. Çünkü bence sadece iyi insanlar iyi futbol oynayabilir. Benim buradaki amacım gerçekten üst düzey performans elde edebileceğimiz bir ortam yaratmak. Kulüpte çalışan herkesin elinden gelenin en iyisini vermesini sağlamak istiyoruz. Bu her zaman başarı getirecek diyemem ama yüksek bir verim aldığımız ortamı yaratıp başarı için mücadele edeceğimizin garantisini verebilirim.”

“BÜTÜN DUVARLARI YIKMAK İSTİYORUZ”

“Soru almadan önce önemli bir şey daha eklemek istiyorum. İlk katıldığımdan beri buradaki bütün duvarları yıkmak istiyoruz. Fiziksel olarak değil mental anlamda her duvar yıkılmalı bu kulüpte. Burada herkes bir diyalog içerisinde şeffaf ve işbirliği içinde olmalı. Bunun için taraftarımıza ihtiyacımız var. Arsenal’de çalışırken Fenerbahçe taraftarını yarattığı atmosfere şahit oldum. Buradaki atmosferden çok etkilendim diyebilirim. Buna tekrar ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın bize desteği çok önemli.”