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Başakşehir, Bajic’i 1 yıl daha kiraladı

Medipol Başakşehir, Riad Bajic'i 1 yıl daha kiraladığını açıkladı. 
14:1213 Haziran 2018
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Başakşehir, Bajic’i 1 yıl daha kiraladı

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takımımıza katılan Riad Bajic ve kulübü Udinese ile yapılan görüşmeler sonucunda, Bosna Hersekli futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıl daha kiralandı. 2017-2018 sezonunda forma giydiği 9 maçta 3 gol atan Bajic, yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek. Riad Bajic’e bir kez daha hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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