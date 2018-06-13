2018 FIFA Dünya Kupası başlıyor! İşte ilk maçlar ve saatleri…

Dünya Kupası yarın saat 18.00'de oynanacak Rusya-Suudi Arabistan açılış maçıyla başlayacak. 8 grupta 29 Haziran'a dek toplam 48 karşılaşma oynanacak. İkinci tur maçları 30 Haziran'da başlayacak, final ise 15 Temmuz'da Moskova'da...

2018 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında yarın yapılacak açılış maçıyla başlayacak. Toplam 32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova’da oynanacak final maçıyla sona erecek.

64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak. Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek 2. tur 30 Haziran’da başlıyor…

Toplam 16 takımın mücadele edeceği 2. tur müsabakaları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. İkinci tur karşılaşmaları 30 Haziran ve 1, 2, 3 Temmuz’da yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H grupları, birbirlerinin ilk iki sırasında yer alan takımlarıyla çapraz eşleşecek.

Rakiplerini eleyen takımlar 6 ve 7 Temmuz’da çeyrek final maçlarına çıkacak. 10 ve 11 Temmuz’da oynanacak yarı final maçlarının ardından üçüncülük maçı 14 Temmuz’da Saint Petersburg’da, final ise 15 Temmuz’da Moskova’da yapılacak.

Grup maçlarının fikstürü:

SÜPER LİG’DEN 22 OYUNCU

Türkiye A Milli Takımımızın yer almadığı 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Süper Lig’de forma giyen 22 futbolcu yer alacak. Turnuvaya en fazla futbolcu gönderen ekip 4’er oyuncuyla Beşiktaş ve Bursaspor olurken, Galatasaray ve Kasımpaşa’dan 3 futbolcu kupada milli takım formasını terletecek. Fenerbahçe, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kardemir Karabükspor’da 1’er futbolcu ülkesi için mücadele edecek.

Süper Lig`den Dünya Kupası`na giden isimler! Spor Toto Süper Lig'in ardından futbolda yaşanacak heyecan Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası ile devam edecek. Sezonu Süper Lig'de tamamlayan 22 futbolcu kupada boy gösterecek. İlgili Haberi Oku

SON ŞAMPİYON ALMANYA

Brezilya’da gerçekleşen son turnuva 2014 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin ile finale kalan Almanya, Güney Amerika ekibini uzatmalarda Mario Götze’nin attığı tek golle mağlup ederek turnuvada 4’üncü kupasını kazanarak son şampiyon olmuştu.

Almanya, Dünya Kupası tarihinde 8 kez finale kalarak bu alanda liderliği elinde bulundursa da turnuvanın en çok şampiyon olan takımı ise zafere 5 kez ulaşan Brezilya. Bu yıl katılacak oldukları 2018 FIFA Dünya Kupası ile birlikte Güney Amerika ekibi, tüm Dünya Kupası turnuvalarına katılan tek ülke olma unvanını da korudu.

VAR SİSTEMİ UYGULANACAK

Moskova’da 15 Temmuz’da oynanacak olan final karşılaşmasıyla sona erecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası’nda ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) kullanılacak. Dünya Kupası karşılaşmalarında VAR’ın karar verme yetkisi olmasa da yanlış futbolcuya kart gösterilmesi, tartışmalı gol pozisyonları, kırmızı kart ve penaltı kararları gibi kritik durumlarda hakeme yardımcı olabilecek.

FUTBOLSEVERLER 64 MAÇ İZLEYECEK

Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan 32 ülke 8 grupta 4’er takım olarak yer alırken grup aşamasında 3’er maç yapacaklar. 29 Haziran’a kadar gruplarda toplam 48 maç oynanacak. Son 16 turunda 8, çeyrek finalde 4, yarı finalde 2 maç yapılacak. Dünya kupasının 3’üncülük maçı ve final maçıyla birlikte futbolseverler ekranlardan toplam 64 maç izleme olanağı bulacak.

CÜNEYT ÇAKIR YİNE DÜNYA KUPASI’NDA

2018 FIFA Dünya Kupası’nda görev alacak olan Cüneyt Çakır, son olarak 2014’te Brezilya’da gerçekleşen turnuvada ise Arjantin ile Hollanda arasında oynanan ve Güney Amerika ekibinin penaltılarla 4-2 kazanarak Hollanda’yı elediği yarı final karşılaşmasını yönetmişti. Cüneyt Çakır’ın turnuvada yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.