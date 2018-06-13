2018 Dünya Kupası nerede oynanacak? Dünya Kupası’nda hangi takımlar var? İşte, Dünya Kupası grupları

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği 2018 Dünya Kupası'na kısa bir günler kaldı. Dünya Kupası'na dair en çok merak edilenler ise Dünya Kupası nerede oynanacak ve Dünya Kupası grupları... İşte, Dünya Kupası 2018'e dair merak edilenler...

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