2018 Dünya Kupası nerede oynanacak? Dünya Kupası’nda hangi takımlar var? İşte, Dünya Kupası grupları
Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası bu yıl izleyenlere yine futbol şöleni sunacak. 32 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası'nda bu sene Türkiye Milli Takımı yer alamayacak. Peki, Dünya Kupası'nda hangi takımlar var? Dünya Kupası nerede oynanacak? İşte, Dünya Kupası'ndaki takımlar ve Dünya Kupası grupları…
DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?
Bu yıl düzenlenen Dünya Kupası maçlarının tamamı Rusya’da oynanacak. 14 Haziran’da başlayacak ve 1 ay sürecek.
DÜNYA KUPASI'NA KATILAN ÜLKELER
Rusya – UEFA (ev sahibi)
Belçika – UEFA
Brezilya – CONMEBOL
Meksika – CONCACAF
İran – AFC
Japonya – AFC
Suudi Arabistan – AFC
Güney Kore – AFC
Almanya – UEFA
İngiltere – UEFA
İspanya – UEFA
Nijerya – CAF
Kosta Rika – CONCACAF
Polonya – UEFA
Mısır – CAF
İzlanda – UEFA
Sırbistan – UEFA
Portekiz – UEFA
Fransa – UEFA
Arjantin – CONMEBOL
Uruguay – CONMEBOL
Kolombiya – CONMEBOL
Panama – CONMEBOL
Senegal – CAF
Fas – CAF
Tunus – CAF
İsviçre – UEFA
Hırvatistan – UEFA
İsveç – UEFA
Danimarka – UEFA
Avustralya – AFC
Peru – CONMEBOL
DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A GRUBU: Rusya,Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan
B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas
C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya
D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya
E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan
F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti
G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama
H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya