Trabzonspor´da yeni sezon formaları tanıtıldı

Trabzonspor´un 2018-19 sezonunda giyeceği yeni sezon formalarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu´nda düzenlenen forma tanımında Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Macron SpA Ceo´su Gianluca Pavanello, Macron Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce ile birlikte beraberindekiler hazır bulundu. Burada Trabzonspor ile Macron arasında 3 yıllık forma tedarik sponsorluğu anlaşması imzalandı.

AĞAOĞLU: “ŞANS VE BAŞARI GETİRMESİNİ DİLİYORUM”

Törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Macron´un dünyada spor giyim sektörünün en hızlı büyüyen markalarının başında gediğini belirterek, “Türkiye´deki tarihi ise henüz çok yeni. Süper Lig’e bizimle birlikte giriş yapacak olmalarından biz büyük mutluluk duyuyoruz. Macron tasarımındaki yaratıcılığını bu defa bizim için konuşturdu ve tamamen bize özgü, bize özel dinamik bir tasarım ortaya çıktı. Kişisel olarak 3 formamıza da çok beğendim ama siyah formanın üzerinde biraz detaylı olarak çalıştım. Merakla beklenen siyah formamız gerçekten bu senenin harikası olacak, benimde favorim. 2018-19 sezonu formalarımız özgün tasarımıyla Karadeniz fırtınasının heyecan ve coşkusunu yansıtıyor. Geriye iki şey kalıyor. Birincisi bu formayı üzerlerine giyen futbolcularımızın Trabzonspor ruhunu sahaya yansıtmaları ve o formaya ruh vermeleri. İkinci ise taraftarlarımızın Macron´u sahiplenerek bu kutsal formanın bir parçaları olmaları. Trabzonspor tarihimizin güzel anıları çağrıştıran, birçok taraftarımızın kişisel koleksiyonunda özenle sakladığı unutulmaz formaları olmuştur. Bazı başarılar, bazı sezonlar bu formaların isimleriyle hala anılır. İnanıyorum ki Macron´da ileride böyle anacağımız bir marka olarak tarihimizde yerini alacaktır. Macron´un Trabzonsporumuza, Trabzonsporumuzun da Macron´a şans ve başarı getirmesini diliyorum” dedi.

PAVANELLO: “TARAFTARIN FORMALARI BEĞENECEĞİNİ UMUYORUZ”

Macron SpA Ceo´su Gianluca Pavanello ise taraftarların formaları beğeneceğini umduğunu belirterek, “Bugün burada olmaktan son derece mutluyum. Macron Türkiye yöneticilerine de burada olmamızı sağladıkları ve buna katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum. Türkiye büyük bir ülke ve biz marka olarak bu ülkede marka olarak yer edinmek istiyoruz. Trabzonspor gibi bir çok prestijli bir kulüp ile bu işe başlamak istiyoruz ve inanıyoruz ki markamız bu ülkede gelişecektir. Macron İtalyan bir firmadır ve son yıllarda çok hızlı bir yükseliş gösterdi. Bizim güçlü yönümüz İtalyan zevkini ve modadaki yüzel giyinme gücünü teknikle birleştirerek büyümeye devam ediyoruz. Çalıştığımız kulüplerle birlikte en önem verdiğimiz konular formaların hem estetik, hem fonksiyonel, hem de o kulübe özgü olmasına özen gösteriyoruz. Trabzonsor Kulübü ile birlikte de uzun çalışmalar neticesinde yeni formaları geliştirdik. Hem estetik, hem güzelliği, hem fonksiyonelliği, hem de kumaşın tekniğinden faydalanarak yepyeni ve çok özel bir forma yarattık. Umuyorum ki taraftar bu formaları gördüğünde ve ona dokunduğunda çok sevecek, kullanacaktır. Umuyorum ki bu kulübe de şans getirecektir. Çünkü bizim şirkette de söylediğimiz gibi Macron ile daha iyi oynanır” ifadelerini kullandı.

BİLCE: “SPORTİF BAŞARI BEKLİYORUZ”

Macron Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce ise Macron´un takımlara özel koleksiyon yapan bir marka kaydederek, “Bizde Türkiye´de 10 yıllık bir lisans anlaşması yaptık. Süper Lig´de Trabzon´da başlıyoruz. Bizim için Trabzon ile başlamak çok büyük bir şans. Özel bir koleksiyon yaptık. Bundan sonra da 3 yıl beraberiz. Trabzon´dan sportif başarı bekliyoruz, Trabzonlular da bunu bekliyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sinevizyon gösterilerine yer verilirken, son olarak Medical Park Stadı´nda formaların tanıtımı gerçekleştirildi.