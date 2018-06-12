Sporting Lizbon’da deprem! 4 yıldız sözleşmelerini feshetti

Antrenmanda saldırıya uğrayan Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da şok üstüne şok yaşıyor. Bugün 4 yıldız futbolcu daha sözleşmelerini feshetti. Sayının daha da artması bekleniyor.

Portekiz’in güçlü ekiplerinden Sporting Lizbon’da sular bir türlü durulmuyor… Geçtiğimiz haftalarda antrenman sırasında kulübe yapılan saldırıda başta Bas Dost olmak üzere bazı futbolcular yaralanmıştı. Sporting Lizbon’un futbolcularını koruyamaması nedeniyle oyuncuların sözleşmelerini fesih hakkı doğmuştu.

Takımdan ilk ayrılan isim teknik direktör Jorge Jesus olmuş ve kurt hoca Suudi Arabistan’da bir takımla anlaşmıştı. Daha sonra kaleci Rui Patricio ve Daniel Podence de sözleşmelerini fesih kararı aldılar. Birkaç gün yaşanan sessizliğin ardından bugün fırtına koptu ve arka arkaya 4 yıldız futbolcu daha Sporting Lizbon’la olan sözleşmelerini feshetti.

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Ayrılan futbolcular devleri peşinde koşturan Gelson Martins, William Carvalho, Bas Dost ve Bruno Fernandes oldu. Sayının artmasından endişe ediliyor.