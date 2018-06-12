Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Fernandao’nun yeni takımı…

2015'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki forvet Fernandao, Suudi Arabistan'ın Al Wehda takımına transfer oldu. Oyuncunun ne kadar bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz günlerde Emre Çolak da Al Wehda takımına transfer olmuştu.

0