Joshua Simpson: ‘Beşiktaş’ta oynamak isterdim’

Bir dönem Türkiye'de Manisaspor forması giyen Joshua Simpson, Moskova'da açıklamalarda bulundu. Vatandaşı Atiba Hutchinson'ın Beşiktaş kariyerine değinen Simpson, "Beşiktaş'ta oynamak isterdim" ifadelerini kullandı.

FIFA’nın “Efsaneler Programı” ve ABD, Kanada ve Meksika’nın 2026 Dünya Kupası’na ortak ev sahipliği adaylığı için Rusya’nın Başkenti Moskova’ya gelen Kanadalı eski milli futbolcu Joshua Simpson, Dünya Kupası’na Brezilyalı yıldız Neymar’ın damga vuracağını söyledi.

Moskova’da, soruları yanıtlayan Manisasporlu eski futbolcu Simpson, “İyi bir ve tam olarak hazır bir Neymar Dünya Kupası’na damga vuracaktır. Neymar’ın yaptığı hareketler, karşısındaki oyuncuların kafasını karıştırıyor.” dedi.

Rusya’ya FIFA tarafından davet edildiğini belirten Simpson, “FIFA’nın, her ülkenin eski yıldız futbolcularının sahaya çıktığı ‘Efsaneler Programı’ var ve ben de bu programın bir parçasıyım. Ayrıca 2026 Dünya Kupası için ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliği başvurusu yaptı. 68. FIFA Kongresi’nde Kanada için tüm desteğimi vereceğim. Umut ediyorum ki bu Dünya Kupası’nı hep birlikte gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılamamasının büyük bir kayıp olduğunu aktaran Simpson, “Kendimi Türkiye’ye hala çok yakın hissediyorum. Türkiye’yi izliyorum ama bu yalnızca Türkiye’nin başına gelmedi. Normalde ABD de Dünya kupalarına katılan bir takım. ABD ve Türkiye’nin Dünya Kupası’nda olmaması üzücü ve şaşırtıcı.” sözlerine yer verdi.

Dünya Kupası’nda Almanya’yı desteklediğini açıklayan Kanadalı futbolcu, “Benim İsviçre pasaportum olduğu ve uzun süre kaldığım için İsviçre’yi seviyorum. En büyük kızım da Almanya’da doğdu. İsviçre’nin üst turlara devam edeceğini düşünmüyorum. Bu nedenle Almanya’yı destekliyorum.” şeklinde konuştu.

“ATIBA BEŞİKTAŞ’TA YİNE BAŞARILI OLACAK”Beşiktaş’ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson ile çok yakın arkadaş olduklarını vurgulayan Simspon, “Atiba’nın Beşiktaş ile sözleşme uzatması bekleniyor. Atiba, Beşiktaş’a yeniden katkı sağlar mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Atiba öncelikle benim çok yakın bir arkadaşım ve bence Kanada futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu. Ondan daha başarılı ve iyi bir oyuncumuz olmadı. Çok büyük bir profesyonel. Yaşına rağmen hala çok iyi bir performans vereceğini düşünüyorum. Çok yakın bir arkadaşım olduğu için şunu söyleyebilirim, İstanbul’da bulunmaktan dolayı çok mutlu. Eşi, İstanbul’u çok seviyor. O yüzden kontrat uzatılırsa Atiba’nın Beşiktaş’ta yine başarılı olacağına inanıyorum.”

“BEŞİKTAŞ’TA OYNAMAK İSTERDİM”

Türk futbolunu da değerlendiren Simpson, Türkiye’de 3 büyük takımın olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“Üç büyük takımın kendine has özellikleri var. Beşiktaş İnönü Stadı’nda oynadığımız maçlar vardı. Beşiktaşlı taraftar, oyuncuları çılgına ve şaşkına çeviren bir gürültü çıkarıyorlardı. Takımlarına çok iyi sahip çıkıyorlardı. Bu bahsettiğim Beşiktaş’ın eski stadında oluyordu. Oranın atmosferi çok çok farklıydı. Böyle bir atmosferi Kanada Milli Takımı ile Meksika’ya karşı yaşamıştım. Meksiko City’deki maçta 80 bin kişi hep beraber bağırıyorlardı, ona yakın bir deneyimdi. Bu nedenle Beşiktaş’ın stadını çok farklı bir yere koyuyorum.”

Fenerbahçe ve Galatasaray’ı da değerlendiren Kanadalı futbolcu, “Benim zamanımda en iyi ve başarılı takım olarak Fenerbahçe gözüküyordu. Bence Fenerbahçe başarı anlamında o yıllarda iyiydi. Şu an Türk futbolunu takip ediyorum. Galatasaray’ın taraftarlarını görüyorum, o statta oynamak her futbolcu için rüya gibi. Ama bu 3 büyük takımdan Beşiktaş’ta oynamak isterdim.” dedi.

Türkiye’de çok güzel anıları olduğunun altını çizen eski futbolcu, şunları ifade etti:

“Eşimle Türkiye’deki günlerimizi özlemle anıyoruz. Başlı başına Türkiye’de oynamam unutulmazdı ama öncelikle Sivasspor maçı. O maçta hat-trick yapmıştım. Gol sevinçlerinden birinde topu karnıma koymuştum, çünkü eşim hamileydi. Diğer unutamadığım maç Galatasaray. Galatasaray maçına Kanada’dan birçok arkadaşım gelmişti. Maç Ali Sami Yen’deydi. Kanadalı arkadaşlarım da Galatasaray taraftarı ile beraberlerdi. Maç 1-0’ken beraberlik golünü ben atmıştım ve maç 1-1 bitmişti. Tabii ki onlar golümü sevinerek kutlayamadılar. Bunlar, Türkiye ile ilgili unutamadığım iki güzel anı.”

Futbolu 29 yaşında bırakmak zorunda kaldığını anlatan Simpson, “Bu karar tek başına aldığım kolay bir karar değildi. Koşullar öyle gelişti. İki çok talihsiz sakatlık yaşadım. Şu anki halime gelebilmek için 7 ameliyat oldum. Bu ameliyatlardan sonra pazar değerinizi kaybediyorsunuz. Bu ameliyatlardan 3 sene sonra oynama şansı bulmuştum. Yaşım da ilerlediği için böyle bir karar almak zorunda kaldım.” ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULUKTAN BAŞKANLIĞA

Futbolu bıraktıktan sonra çok uzun süre ayrı kaldığını aktaran Kanadalı eski milli futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Futbolu bıraktan sonra belirli bir dönem uzak kalmıştım ama şu an çok mutluyum, tekrar futbolun içindeyim. Şu an Kanada’da bir futbol takımının sahibiyim. Artık onunla ilgileniyorum. Bu işin en eğlenceli yanı oynamaktı. Ben her yaş kategorisinde oynadım, kendime geniş bir iletişim ağı sağladım. Futbolcu olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını biliyorum. Bu nedenle oyunculara neler söylemem gerektiğini çok iyi biliyorum. Bunlar başkanlıktaki avantajlarım olacak.”