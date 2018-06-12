Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappe antrenmanda sakatlandı
SKOR DIŞ HABERLER / Fransa Milli Takımı’nın 18 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası’nın başlamasına günler kala yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.
Glebovets Stadı’nda hazırlıklarını sürdüren Fransa’da savunma oyuncusu Adil Rami’nin müdahalesiyle yerde kalan Mbappe antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Acı içinde yerde kalan oyuncuya sağlık ekipleri anında müdahale ederken kısa süre sonra gelen haber Fransız teknik heyetini sevindirdi.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Mbappe, “İyiyim. Sadece bir darbe, çok önemli değil. Mesajlarını için teşekkürler” ifadelerini kullandı.
Fransa, Dünya Kupası’ndaki açılış maçını Cumartesi günü Avustralya’ya karşı oynayacak. 1998 Dünya Kupası’nın şampiyonu Fransa, C Grubu’nda Danimarka, Peru ve Avustralya ile birlikte yer alıyor.