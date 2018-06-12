FIVB Voleybol Uluslar Ligi | Türkiye 2-3 Hollanda

Türkiye Kadın Milii Voleybol Takımı, 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi´nin 5'inci haftasındaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milliler sahadan 3-2 yenik ayrıldı

2018 FIVB Voleybol Uluslar Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, Hollanda’ya 3-2 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Almanya'nın Stuttgart şehrinde bulunan Porsche Arena'da oynanan mücadelede rakibine 11-25, 29-31, 25-16, 25-20 ve 10-15‘luk setlerle 3-2 mağlup oldu.

Milli takım, bu sonuçla organizasyonda oynadığı 13 maçta 4. kez mağlup oldu. A Milli Takım, 2018 FIVB Voleybol Uluslar Ligi’nde yarın TSİ 21.30’da Almanya ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Porsche Arena

HAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Susana Maria Rodriguez Jatvia (İspanya)

TÜRKİYE: Meliha, Eda, Zehra, Meryem, Cansu, Şeyma, Simge (L) (Ceren, Gamze, Hande, Ebrar, Beyza, Aylin)

HOLLANDA: Slöetjes, Buijs, Koolhaas, Balkestein-Grothues, Belien, Dijkema, Knip (L) (Daalderop, Stoltenborg, Plak, Jasper, Lohuis)

SETLER: 11-25, 29-31, 25-16, 25-20, 10-15

SÜRE: 2 saat 13 dakika (24´,39´,25´,27´,18´)