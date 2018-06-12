Fenerbahçe’de kritik gün! Gözler Comolli’nin imza töreninde!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli için yarın düzenlenecek olan basın toplantısında teknik direktör konusunda bilgi verilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de sportif direktörlük koltuğuna getirilen Damien Comolli için düzenlenecek olan basın toplantısının neden ertelendiği ortaya çıktı.

Comolli’nin basın toplantısı normalde bugün yapılacaktı. Ancak beİN Sports’ta yer alan habere göre, Fransız futbol adamının bazı transfer görüşmelerini sürdürmek için Fransa’ya gittiği öğrenildi.

Yarın düzenlenecek basın toplantısında Comolli’nin yeni teknik direktöre ilişkin bilgiler vermesi beklenirken Fenerbahçe yönetiminin bu sorunu en geç Cuma gününe kadar halletmek istediği belirtildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile yola devam edilmesi ya da yeni bir çalıştırıcının takımın başına getirilmesi konusu kesin olarak çözüldükten sonra Comolli ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni sezonun planlaması için transferlere başlayacak.

Comolli ile Ali Koç’un yarın düzenlenecek olan basın toplantısında bir arada olması bekleniyor. Öte yandan alınan bilgilere göre, Fenerbahçe’nin teknik direktör Louis van Gaal hakkında herhangi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.

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