Fenerbahçe’de 3 milyar TL şoku!

Fenerbahçe'nin Ali Koç önderliğindeki yeni yönetimi kulübün mali tablosu karşısında adeta hayal kırıklığı yaşıyor.

Fenerbahçe yönetim kurulu, kara kara düşünüyor… Başkanlık koltuğunda 1 haftayı deviren başkan Ali Koç ve yol arkadaşları, karşılarına çıkan mali tablo karşısında büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Kulübün para durumu hakkında göreve gelmeden bir ön çalışma yapan sarı-lacivertlilerin yeni isimleri, evdeki hesabın çarşıya uymadıklarını belirttiler. Fenerbahçe`de müthiş iddia! Van Gaal ikna edildi... Fenerbahçe'de son günlerde yeni teknik direktör konusunda yoğun bir trafik yaşanyor. Sarı lacivertlilerin son olarak dünyaca ünlü Hollandalı teknik adam Van Gaal'ı İstanbul'a davet ettiği iddia edildi. İlgili Haberi Oku

3 MİLYAR TL ŞOKU!

Vatan Gazetesi’nin haberine göre, yöneticiler 1 haftadan bu yana geceli gündüzlü çalışırken, karşılarına çıkan tabloyu, “Beklediğimiz rakamların çok üzerinde, neredeyse tam 2 katı bir borçla karşılaştık. Tahminlerimizin katbekat üzerine çıkılmış. İşin içinden çıkmak bizi oldukça zorlayacak. Çekilen kredilerden dolayı tüm gelirlere temlik konulmuş… Sponsor firmalardan gelen gelirler de ortada. Öncelikli olarak bu konuyu çözmemiz gerekiyor. Taraftarımızın bizden teknik direktör ve transfer beklentisi var haklı olarak. Ancak maddi krizi atlatmadan geleceğe güvenle bakmamız mümkün değil. Kimseye hayal satmaya gelmedik. Bundan böyle bu kulüpte her şey bir düzen içerisinde olmalı” sözleriyle özetlediler.

Fenerbahçe kulislerinde konuşulanlara göre sarı-lacivertlilerin borcu 550 milyon Euro civarında. Euro kuruyla hesaplandığında 3 milyar liraya yakın bir borç telaffuz edilirken, borcun 5 milyar TL’ye dayandığı da iddialar arasında.

YÖNETİMDE GÖREV DAĞILIMI YAPILACAK

3 Haziran’daki seçimde eski başkan Aziz Yıldırım’a fark atarak göreve seçilen Ali Koç’un ekip arkadaşlarının görev tanımları bugün yapılacak. Akşam saatlerinde kulüp binasında bir araya gelecek olan sarı-lacivertlilerde görev dağılımı gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili olarak akşam saatlerinde resmi siteden açıklama geleceği öğrenildi.